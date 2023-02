Escolinha de futebol incentiva inclusão por meio do esporte

Manaus (AM) – A escolinha de futebol ‘Revelando para o futuro’ é um projeto social que tem incluído desde o início da sua formação crianças e jovens que são Pessoas com Deficiência (PcD), especialmente, com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A aula inaugural da escolinha aconteceu no bairro Alvorada 2 e contou com a presença do vereador Eduardo Assis (Avante).

O político conta que o projeto completará três anos de existência, mas que a intenção foi de fazer inclusão social.

“O nosso trabalho é não fazer distinção nem de meninos, meninas e daqueles que tem alguma limitação física. A inclusão serve, justamente, poder conceder a oportunidade de igualdade e desenvolvimento. Diante desse ponto de vista, nós buscamos dar todo o suporte para cada uma delas”, explica.

Projeto

‘Revelando para o futuro’ atende cerca de 700 crianças em seis núcleos espelhados pela cidade de Manaus. No bairro do Alvorada 2, são 180 crianças e jovens participando sob os cuidados de professores especializados.

Para mãe de Nikolas, que tem autismo, o trabalho da escolinha tem ajudado o menino de 07 de idade a não apenas se socializar, mas desenvolver suas habilidades na coordenação motora.

“Estamos há dois anos nesse projeto e, que vem sendo de grande benefício e acolhimento para o meu filho, porque antes ele não socializava, não participava de nada e hoje ele participa, vai para campeonatos, tem se destacado na escola”, disse.

A escolinha conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar na presença de profissionais de fonoaudiólogo e educador físico, que realizam um trabalho específico como processo de comportamento, a exemplo de se comunicar melhor e coordenação motora, através dos jogos e orientações ministradas.

