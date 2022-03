Com guerra, alta do trigo fará subir preço do pão

Com a alta do trigo, devido à guerra, o preço do pão tende a aumentar nas padarias

O preço do trigo já passa de US$ 11 o bushel, no nível mais elevado em 14 anos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia paralisar os embarques no leste europeu. A região é uma das áreas de maior cultivo no mundo. Com isso, o preço do pão no Brasil será sentido nas padarias.

De acordo com agências internacionais, as sanções dos EUA e da Europa à Rússia derrubaram os embarques do trigo no Mar Negro em um momento em que os estoques globais do produto já eram baixos.

A Ucrânia e a Rússia embarcam mais de um quarto das exportações mundiais de trigo, e os combates fecharam portos, além de terem interrompido o transporte e cortado a logística.

Trigo da Argentina

A indústria moageira argentina alertou que está difícil obter o cereal no país porque os produtores pararam de vender. As informações são do jornal argentino “La Nacion”.

O Brasil, que depende de importações de trigo, é o principal destino das exportações argentinas. Com a escaladas dos preços internacionais, os moinhos já alertaram que os preços dos derivados vão subir ainda mais no mercado doméstico, a depender da evolução da guerra.

Guerra ameaça plantios

A guerra também ameaça o plantio na Ucrânia, já que os agricultores estão sendo chamados para ajudar no front. Fertilizantes também estão escassos.

Com os fluxos da região do Mar Negro prejudicados pela guerra, os compradores estão considerando contratos futuros para grãos australianos até o terceiro trimestre, disse o CBH Group.

De acordo com a Revista Exame e Blomberg, os preços subiram 50% no mês passado. Isso já fomenta a inflação global de alimento e ocorre em um momento em que o petróleo e outras commodities também estão subindo, forçando os bancos centrais a apertar a política monetária.

China

A China, maior importador de milho e soja e um dos maiores compradores de trigo, se move para garantir suprimentos essenciais em seu país, com bilhões de habitantes, ajudando a elevar ainda mais os preços.

