Campeonato de Atletismo Sub-20 acontece neste sábado (25), em Manaus

Manaus (AM) – Com mais de 180 atletas inscritos, a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (25), às 7h, o Campeonato Loterias Caixa de Atletismo Sub-20. A competição que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), visa pontuação no ranking nacional da modalidade, além de servir de preparação para o Campeonato Brasileiro de Atletismo.

“É de suma importância que incentivemos na Vila Olímpica campeonatos que são capazes de levar nossos atletas a competições nacionais. Daqui já saíram estrelas que ganharam o mundo, fizeram histórias em suas modalidades, então queremos que o ciclo seja sempre renovado, para que o Amazonas se mantenha em evidência”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Os atletas de Manaus, Urucurituba, Manacapuru e Iranduba disputarão as provas de 100m rasos, 400m rasos, salto triplo, arremesso de peso e lançamento do disco, entre outras, nas categorias do sub-16, sub-18, sub-20 e adultos.

A competição faz parte do calendário oficial da Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fadeam).

“O evento será realizado em duas etapas, com provas pela manhã e à tarde. É uma oportunidade única para que atletas consigam marcar pontos para o Ranking Brasileiro de suas categorias, possibilitando a participação em campeonatos Brasileiros, Sul-Americano e Pan-Americano”, comentou Lilian de Souza, presidente da Fadeam.

Futebol de mesa

No domingo (26), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith acontece a 6ª Copa André Luis de Futebol de Mesa, modalidade dadinho. Organizada pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman), o evento conta com a presença de botonistas federados na modalidade, das mais diversas equipes, como Rio Negro, Nacional, São Raimundo e Sula América, buscando as melhores pontuações no ranking estadual.

Futebol

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, o Manaus FC enfrenta o Amazonas FC no sábado (25), às 15h30, na Arena da Amazônia. No mesmo dia e horário, Nacional e Manauara EC se encaram no Estádio Ismael Benigno.

Organizados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), os ingressos para Manaus e Amazonas estão sendo vendidos na loja oficial do clube mandante e no dia do jogo, na Arena da Amazônia. E, para a partida entre Nacional e Manauara, o torcedor pode comprar na Sede Social do time e na bilheteria do estádio, no dia do confronto.

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo

Data e hora: Sábado (25), às 7h.

Organização: Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fadeam).

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC e Amazonas FC

Data e hora: Sábado (25), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional e Manauara EC

Data e hora: Sábado (25), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: 6ª Copa André Luis de Futebol de Mesa

Data e hora: Domingo (26), às 8h30.

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman)

