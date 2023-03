Programa +Pelci oferta 5 mil vagas em escolinhas esportivas para crianças e adolescentes no AM

Manaus (AM) – As inscrições do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, o + Pelci vão iniciar na próxima semana. Conforme anunciou o governador Wilson Lima, na sexta-feira (3), o programa oferta mais de 5 mil vagas. As rematrícula começam na segunda-feira (6) até o dia 10 de março e a matrícula para novos alunos ocorrerá entre os dias 13 e 17 de março.

“O +Pelci veio para fazer história. Por esse propósito o governador Wilson Lima está empenhado em fazer com que o esporte seja fomentado desde a sua base, para que novos talentos do alto rendimento possam ser descobertos”, declarou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

São mais de 35 núcleos na capital e os seis polos localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa. As inscrições iniciam a partir desta segunda-feira (06/03), para as rematrículas de alunos que já fazem parte dos projetos e, para os novos alunos as inscrições começam no dia 13 de março.

Somente no projeto Campeões da Vila, que é vinculado ao +Pelci e funciona na Vila Olímpica de Manaus, serão 1.200 novas vagas para novos alunos entre 8 a 17 anos, em atividades como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os pais interessados em matricular seus filhos em uma das modalidades devem se direcionar a um dos núcleos espalhados em várias zonas da capital amazonense, no horário das 8h às 15h. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, e os responsáveis devem estar com os documentos necessários que são: cópia do RG, cópia do CPF, declaração escolar, foto retirada e comprovante de residência.

Com 1 ano de existência e aproximadamente 10 mil atletas atendidos, o +Pelci se torna o maior projeto socioesportivo do Brasil. Agora, com a ampliação, o programa deve atender mais de 15 mil jovens e crianças.

Núcleos e modalidades

Futebol

Arena do Monte

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho

Campo do Pallet

Campo do Teixeirão

Campo do Florestão

Campo do Prosamim Sto Agost.

CDC da Compensa

Campo do Buracão

Campo do Cophasa

Campo do Santos Dummont

Campo Bairro da Paz

Vôlei

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho

Arena Amadeu Teixeira

CDC Alvorada

Ginásio Renné Monteiro

Vila Olímpica

Jiu-Jitsu

Arena do Monte

Campo do Curió

NGT Santa Etelvina

CDC Compensa

Ginásio Renné Monteiro

Arena Amadeu Teixeira

Futsal

Arena Amadeu Teixeira

Ginásio Renné Monteiro

Campo do Crespo

Vila Olímpica

Atletismo

Vila Olímpica

Basquete

Arena Amadeu Teixeira

Ginásio Renné Monteiro

Vila Olímpica

Handebol

Arena Amadeu Teixeira

Vila Olímpica

+Futevôlei

Vila Olímpica

Arena do Monte

Baixada Fluminense

Campo do Curió

Campo do Passarinho – Campo do Teixeirão

Campo do Florestão

Wrestling (luta-olímpica)

NGT Santa Etelvina

Ginástica, Xadrez, Tênis De Mesa e Judô

Vila Olímpica de Manaus

Polos no Interior

Codajás

Envira

Tabatinga

Humaitá

Fonte Boa

São Gabriel da Cachoeira

