Libertadores 2023: veja como ficaram os grupos após sorteio

A Conmebol definiu nesta segunda-feira (27) os oito grupos da Libertadores da América, em sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Os brasileiros na competição são Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Internacional, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Campeão de 2022, o Flamengo obrigatoriamente já ficaria no Grupo A e recebeu os adversários Racing, da Argentina, o Aucas, do Equador, e o Ñublense, do Chile. Pelo Grupo B, o Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, o Metropolitanos, da Venezuela, e o Independiente Medellín, da Colômbia.

No Grupo C, o Palmeiras jogará contra Barcelona de Guayaquil, do Equador, Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai. Já no Grupo D, o Fluminense ficou ao lado de River Plate, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Sporting Cristal, do Peru.

O Corinthians ficou no Grupo E, ao lado de Independiente del Valle, o campeão da Copa Sul-Americana de 2022, do Equador, Argentinos Juniors, da Argentina, e Liverpool, do Uruguai. O Grupo G terá dois brasileiros: Athletico-PR e Atlético-MG caíram ao lado de Libertad, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru.

As equipes de cada grupo se enfrentam em regime de ida e volta, com uma partida em casa e outra fora. No fim das seis rodadas, os dois primeiros avançam às oitavas da Libertadores da América, os terceiros colocados jogam contra os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana por vaga nas oitavas da Sula, enquanto os quartos colocados estão fora de competições internacionais.

Confira abaixo todos os grupos da Libertadores de 2023

Grupo A – Flamengo, Racing, Aucas, Ñublense

Grupo B – Nacional-URU, Internacional, Metropolitanos, Independiente Medellín

Grupo C – Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Cerro Porteño

Grupo D – River Plate, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal

Grupo E – Independiente del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors, Liverpool

Grupo F – Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas, Deportivo Pereira

Grupo G – Athletico-PR, Libertad, Alianza Lima, Atlético-MG

Grupo H – Olimpia, Atlético Nacional, Melgar, Patronato

*Com informações do SBT Notícias