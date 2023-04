Academia oferece aulas gratuitas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, em Manaus

Com a ação “Catraca Aberta”, a academia vai oferecer aulas experimentais para estimular as pessoas a praticarem atividades físicas

Manaus (AM) — A Fórmula Academia vai realizar aulas gratuitas, esta semana — a partir desta segunda-feira (3) até sábado (8), em programação alusiva ao Dia Mundial da Saúde, comemorado dia 7 de abril. Com a ação “Catraca Aberta”, a academia vai oferecer aulas experimentais para estimular as pessoas a praticarem atividades físicas.

As aulas coletivas vão iniciar às 7h e se estendem até às 20h, de segunda a sexta-feira. No sábado (8), as atividades serão apenas pela parte da manhã, com início às 10h.

De acordo com José Roggero, gerente da Fórmula Academia, a ação irá promover acesso livre a todos os interessados em participar das aulas coletivas.

“Será uma ação que vai envolver nossos instrutores de diversas modalidades, para realização das aulas coletivas e abertas ao público em geral. Aqueles que têm interesse em conhecer a Fórmula Academia vão poder ter essa experiência de identificar qual atividade lhe faz se sentir mais confortável para praticar exercício e cuidar da saúde”, afirmou.

As modalidades que serão abertas ao público na Fórmula Academia são: Dance Mix, Indoor Cycle, GAP, MMA Fitness, alongamento, Cross Training, Fit Dance, Jiu-Jitsu Kids, Cross Training Kids, GAP, aulas de Super Abdomen, Ballet Fitness, MatPilates, STEP, Localizada, Jump e Abs-Flex.

Para saber sobre a programação completa com os dias e horários de cada modalidade, é só acessar o Instagram @formulapontanegra.

Aulões na Semana da Saúde do Shopping Ponta Negra

Além da ação “Catraca Aberta”, a Fórmula Academia vai participar da programação da Semana da Saúde do Shopping Ponta Negra, que começa nesta terça-feira (4) e vai até quinta-feira (6). Sempre às 19h, os professores da Fórmula Academia vão realizar atividades após o talk com temas de saúde que serão realizados no hall de entrada do centro de compras, no Piso L1.

Nesta terça-feira (4), será a aula de ballet. Na quarta-feira (5), os instrutores da Fórmula vão coordenar o aulão de alongamento. E encerrando as atividades da Semana da Saúde do Shopping Ponta Negra, na quinta-feira (6) terá o aulão de dance mix com os professores da Fórmula Academia.

