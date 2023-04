Governo cria comitê contra ataques em escolas do Amazonas

O comitê tem como o objetivo prevenir e combater todas as formas de agressão no espaço escolar na rede pública do Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), a criação de medidas contra a violência nas escolas. As ações têm como o objetivo prevenir e combater todas as formas de agressão no espaço escolar na rede pública de ensino da capital e dos municípios do interior do estado.

Foi anunciada a criação do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolas e a implantação do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na avenida André Araújo, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Em coletiva de imprensa, a secretaria de Educação do Amazonas, Kuka Chaves, afirmou que o momento é ideal para a implementação de um núcleo integrado nas áreas da assistência social, segurança e saúde.

“A intenção é de aprimorar e que a gente possa facilitar para que esses alunos, diretores, professores e toda a estrutura estudantil, possa se sentir confortável para falar o que está acontecendo dentro das escolas”, disse a secretária da pasta.

Atentado em Manaus

Os anúncios da criação do comitê e do núcleo de inteligência vieram logo após o estudante do Colégio Adventista de Manaus atacar, nesta segunda-feira (10), dois alunos com uma arma branca dentro da sala de aula. A professora também sofreu tentativa de ataque. O caso aconteceu no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Em nota, a escola informou que as vítimas sofreram machucados superficiais. Também ressaltou que a polícia está investigando o caso. As aulas na escola foram suspensas.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Caio André (PSC), afirmou, em nota, que a segurança pública deve ser colocada como prioridade nas casas legislativas estaduais e municipais, como também pelo poder Executivo.

O vereador pontuou a importância do debate envolvendo temáticas como a saúde mental de crianças e adolescentes, e o combate ao bullying. Durante a sessão plenária, na manhã desta segunda-feira (10), horas antes do atentado, vereadores de Manaus debateram sobre a segurança nas escolas. O presidente da Comissão.

Leia mais:

Escolas recebem oficina sobre procedimentos contra casos de violência sexual

PL para tornar obrigatório horário cívico nas escolas é apresentado por Débora Menezes

Educação e esporte são indissociáveis!