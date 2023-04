Homem que mantinha plantação de maconha em casa é preso em Manaus

No local também foram apreendidos maconha tipo skunk, duas cartelas de LSD, balanças de precisão, cartões bancários, aparelhos celulares e um notebook.

Um homem identificado como Igor Nascimento Campos foi preso por volta das 15h desta quarta-feira (12) por tráfico de drogas. Ele mantinha cinco plantações de maconha do tipo californiana dentro de casa no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

No local também foram apreendidos maconha tipo skunk, duas cartelas de LSD, balanças de precisão, cartões bancários, aparelhos celulares e um notebook.

A apreensão foi resultado de uma ação integrada da Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a Polícia Militar.

Conforme policiais do Denarc, a prisão de Igor ocorreu após denúncias anônimas apontarem que na casa dele teria uma estufa com plantações de maconha e que no local também seria um possível ponto de venda de entorpecentes naquela região.

“Com base nisso, nós seguimos em diligências até o local, a fim de constatar o fato e localizamos todo o material ilícito. Todo o material juntamente com o suspeito foram levados à sede do Denarc”, informaram os policiais.

Mandado

Durante buscas no Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), foi constatado que Igor possui mandado de prisão decretado pela 4ª Vara de Entorpecentes de Brasília (DF). “As autoridades de lá serão comunicadas que o homem foi capturado”, informaram.

Procedimentos

Igor responderá por tráfico de drogas, e passará por audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

