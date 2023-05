Bolsonaro sabia de fraude em cartão de vacinação, diz PF

PF relata em pedido encaminhado ao STF atuação de assessores do ex-presidente para fraudar sistema do Ministério da Saúde

Brasília (DF) – Em representação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal aponta Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, como principal articulador de um esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19.

Segundo a PF, Bolsonaro tinha ciência da inserção fraudulenta dos dados no sistema do Ministério da Saúde.

“Jair Bolsonaro, Mauro Cid e, possivelmente, Marcelo Câmara tinham plena ciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação, se quedando inertes em relação a tais fatos até o presente momento”, diz a PF.

O coronel Mauro Cesar Barbosa Cid ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante agenda presidencial – Alan dos Santos / Presidencia

A polícia cita como indícios do conhecimento de Bolsonaro o fato do certificado de vacinação do ex-presidente ter sido emitido nos dias 22 e 27 de dezembro do Palácio do Planalto.

“Tais condutas, contextualizadas com os elementos informativos apresentados, indicam que as inserções falsas podem ter sido realizadas com o objetivo de gerar vantagem indevida para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro relacionada a fatos e situações que necessitem de comprovante de vacinação contra a Covid-19”, diz a PF.

*Com informações da Folha de S.Paulo

Veja mais:

Ex-assessor de Bolsonaro é preso em operação da Polícia Federal

Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF

Advogado de Bolsonaro vai à PF para ter acesso aos autos de operação