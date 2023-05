Destaque nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Praia, a equipe amazonense de basquete 3×3, garantiu medalha de prata na competição e a classificação para os Jogos Pan-Americano, que acontecerá no México.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Voo Campeão, a equipe faz parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 e segue em ritmo de preparação para a tão sonhada vaga olímpica.

“Sabemos que não é fácil, mas de forma inédita teremos um representante do Norte nessa competição. E, isso só nos motiva, por saber que estamos trabalhando com esse esporte de forma significativa por determinação do governador Wilson Lima”, destacou o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira.

Com o placar de 18 a 13, a equipe amazonense ficou com o título de vice-campeão perdendo para o time de São Paulo.

O JUBs Praia foi realizado em São Luís (MA), chancelado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), o campeonato contou com equipes das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, reunindo mais de 24 estados brasileiros na disputa.

Atuando na posição ala/armador, o capitão do time Victório Cestaro, de 23 anos, afirma que o apoio recebido foi essencial para essa vitória.

“Desde o início, o Governo do Amazonas vem fazendo parte da realização desse sonho, de conquistar a vaga no Pan-Americano. Graças ao apoio recebido juntamente com nossa dedicação, treinos e esforços conquistamos essa vaga”, comentou.

Sobre a equipe

O time amazonense é formado pelos atletas Victório Cestaro, ala/armador; Carlos Guilherme Rebelo, pivô; Vinicius de Lima, ala/pivô e Jeisrael Bentes, ala; e Francisco Mady, armador. Com dois anos atuando juntos, os atletas vêm fazendo história no basquete 3×3 amazonense.

Com rotinas intensas de treinos realizados na Vila Olímpica de Manaus, a equipe segue em ritmo de preparação para competições nacionais e internacionais.

