Mais de 100 lojas do Amazonas Shopping confirmam participação no Dia Livre de Impostos

Manaus(AM) – O Amazonas Shopping terá mais de 100 lojas de todos os segmentos participando da edição 2023 do Dia Livre de Impostos (DLI). A ação, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), ocorre nesta quinta-feira (25).

Durante todo o dia lojas de segmentos como vestuário, calçados, eletrônicos, cosméticos, entre outros, estarão comercializando produtos selecionados, sem os impostos sobre a mercadoria. O DLI é um movimento nacional, que tem por objetivo chamar a atenção da população para o tamanho da carga tributária que incide sobre os produtos e serviços.

As lojas participantes da ação do DLI estarão identificadas com cartazes nas vitrines. Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, além de ser um dia de conscientização, a ação é uma oportunidade para as pessoas adquirirem produtos que desejam, sem os tributos inseridos.

Os lojistas do Amazonas Shopping, disse ela, estão mobilizados para participar da ação.

“Esse é um evento que a cada ano cresce mais, demonstrando a importância de orientar a população sobre os encargos pagos”, destacou.

*Com informações da assessoria

Secretaria do Meio Ambiente vira ponto de coleta de óleo de cozinha, em Manaus

Dupla fica ferida após grave acidente em avenida do Distrito Industrial, em Manaus

Operação ‘Carga Pesada’ remove veículos durante fiscalização na Zona Sul de Manaus