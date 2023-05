DJ amazonense Koka é uma das atrações do Festival Mamba Negra, em São Paulo

Ela começou sua trajetória como DJ em 2018, como parte do duo SMØPOT, e hoje é uma das DJs residentes do coletivo Banana Frita, desde sua criação, em 2021

A DJ e multi-artista amazonense Koka será uma das atrações do Festival Mamba Negra, evento que celebra os dez anos de uma das festas mais importantes da cena da música eletrônica brasileira. O evento acontece no próximo sábado, 27 de maio, em São Paulo (SP).

A artista, que é uma das DJs residentes do coletivo amazonense Banana Frita, se junta a um line-up formado por nomes da cena nacional e norte-americana, como Urias, Teto Preto, RP Boo, Nick Léon e DJ Swisha.

“A Mamba Negra sempre foi uma grande referência para mim. Durante o Maomoon [festival de música eletrônica], tive trocas com uma galera do Rio de Janeiro e São Paulo, e assim conheci alguns produtores da Mamba”, conta Koka. “Foi uma surpresa muito grande quando, um tempo depois, surgiu o convite para tocar no festival de dez anos da Mamba. Estou bem ansiosa pra esse momento”.

No repertório, Koka promete mostrar um pouco da mescla de gêneros musicais pelo qual já é conhecida na cena, como house, techno e global music. “Gosto de misturar várias coisas – por isso eu falo que toco ‘música do mundo’. Sempre vi a Mamba como uma referência, e por isso espero que esse seja um momento de muita música e trocas com a galera”.

Consolidada na cena eletrônica underground paulistana, a Mamba Negra comemora sua primeira década de vida com seu primeiro festival. O último lote de ingressos ainda está disponível e mais informações estão disponíveis pelo Instagram da festa, em @mamba.n.

Koka

Koka é multi-artista, DJ e produtora cultural de Manaus (AM). Ela começou sua trajetória como DJ em 2018, como parte do duo SMØPOT, e hoje é uma das DJs residentes do coletivo Banana Frita, desde sua criação, em 2021. Seu repertório conta com uma pesquisa musical de gêneros como house, techno, footwork e jungle. Ela também integrou a cena ballroom da cidade como daughter da Casa Matagal, primeira house preta do Amazonas.

Banana Frita

A Banana Frita é um movimento independente de artes integradas de Manaus (AM), que, desde 2021, reúne artistas de música eletrônica, design, performance e outras vertentes e fomenta a cena experimental e LGBTQIA+ na capital amazonense. O coletivo conta com os produtores culturais Dreko, Robson Moura e Léo Leão, os DJs residentes Dreko, llluaninha e Koka, e o diretor de arte David Martins (Efronito). Ao longo de suas dez edições, a festa já contou também com a participação de nomes importantes da cena nacional, como BADSISTA e DJ RaMeMes.

