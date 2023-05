Semana de Gastronomia Regional Amazonense 2023 leva sabores amazônicos para Brasília

A ação tem como objetivo disseminar a gastronomia e a cultura do estado do Amazonas

Manaus (AM) – A Semana de Gastronomia Regional ocorre no período até esta quinta-feira (25), em Brasília, contemplando a gastronomia e a cultura amazonense, e tem como objetivo disseminar a gastronomia e a cultura do estado do Amazonas.

A programação contempla as atividades abaixo: No dia 24 de maio as atividades serão desenvolvidas no Restaurante Escola da Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes, com o serviço de Buffet.

E, no dia 25 de maio será no Restaurante Escola do Senado Federal, com destaque para o serviço à La carte, e também nesse dia será realizada a aula show “Quinhapira –Caldo de peixe a base de pimenta e tucupi que representa a união entre as aldeias, com a chef Clarinda Ramos, da Etnia Sateré-mawé, atualmente proprietária do Biatüwi – casa de comida indígena, nesse ato representando a gastronomia indígena.

A equipe do Senac está sendo representada pelos professores/chefs e uma aluna da Faculdade Senac Amazonas, sendo eles: Aline Niewiorowski, Coordenadora de Gastronomia, Chef Elias Essucy de Andrade, docente, chef confeiteiro, Chef Bruno Raphael Gomes de Sá Leitão, docente, Chef de cozinha, a aluna Miryammiss Ibrahim Saad, atualmente pesquisadora da gastronomia indígena e da gerente do Centro Especializado de Turismo e Hospitalidade, Jane Thiene Trindade de Almeida.

O presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Dr. Aderson Santos da Frota e a diretora regional do Senac Amazonas, Silvana Carvalho estarão prestigiando o evento.​

A programação contará com a apresentação musical e cultural do grupo Kboclos, na qual fará uma demonstração regional com a temática dos bois Caprichoso e Garantido, demonstrando a cultura do festival de Parintins, que acontece sempre no último final de semana do mês de junho, no município de Parintins – Amazonas.

O cardápio será especial, com destaque para as preparações:

Para o dia 24 desse mês

Entradas: Mojica de tambaqui, gourjon de tucunaré empanado na farinha do Uarini servido com barbecue de cupuaçu.

Prato principal: Bouillabaisse Amazônica: mix de pescados curados, defumados e camarão regional cozidos nos condimentos amazônicos e servidos na cuia. Sobremesa: Tarte caboquinha (creme de tucumã com farofa de castanha do Brasil.

Para o dia 25 desse mês

Entrada: Linguicinha baré gratinada (linguiça de aruanã, banana frita, alfavaca e tomate seco recheada com queijo parmesão gratinado);

Prato principal: Carbonara (massa fresca de pupunha, pirarucu defumado, queijo parmesão e puxuri)

Sobremesa: Pannacotta de pitaya (base de creme de leite aromatizada com cumaru e geleia de pitaya)

Além de uma ornamentação regional amazônica especial.

*Com informações da assessoria

