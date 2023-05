Um vídeo do homem que teve uma das mãos e orelha decepadas a golpes de terçado foi divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (25). O caso aconteceu na rua Areal, bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, na noite da quarta-feira (24).

Em um primeiro vídeo publicado nas redes sociais, ouvia-se o comentário de moradores após o homem ser socorrido e perder os membros do corpo. “Vai de novo, vem roubar com a outra mão agora”, disse um morador da área, pois de acordo com a polícia, ele é suspeito de cometer assaltos pela região.

Já no segundo vídeo publicado, que registrou maior parte do ocorrido, é possível ver o homem que foi atingido sendo atendido enquanto realizava uma compra no mercadinho, quando foi surpreendido pelo autor que desceu de uma moto e o agrediu a terçadadas e tentando escapar dos golpes até o lado de fora do estabelecimento, foi pego pelo braço e no desferir do facão, teve a mão totalmente sacada fora, e num último golpe, o autor do crime, ainda conseguiu tirar parte de uma das orelhas.

Assista

🚨 Vídeo mostra momento em que suspeito de roubo têm a mão decepada em Manaus. pic.twitter.com/GsNAHQ1qAQ — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 26, 2023

O autor do ataque ainda não foi identificado, e caso ainda segue sendo investigado pela Polícia Civil.

