Marido de uma delegada em Manaus é preso por suspeita de estelionato

Flaviano de Abreu Soares de 35 anos, foi preso por suspeita de estelionato na quinta-feira (25), no estacionamento de uma academia no bairro Parque 10 de Novembro, região Centro-Sul de Manaus. Com ele, foram apreendidas uma arma e uma viatura policial, ao que alegou ser de sua esposa, a delegada Reika da Costa Pinto, titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

Em depoimento à polícia, Flaviano disse que não estava fingindo ser policial, e que apenas utilizou o carro na ausência de sua esposa, que estava viajando. A Justiça revelou que o marido da delegada já tinha antecedentes criminais e que o processo corria em segredo pelo crime de estelionato, praticado na cidade de Coari, no interior do Amazonas.

A defesa do suspeito emitiu uma nota dizendo que a ação de prisão era desnecessária, e que outras formas menos extremas, poderiam ser utilizadas em relação ao caso. O marido da delegada está preso no sistema penitenciário do Amazonas, em uma cela especial, onde aguarda as próximas decisões da Justiça.

Leia mais

‘Besouro Policial’ é preso por estelionato no Cidade de Deus, em Manaus

Indígena é preso por aplicar golpes em ‘parentes’ da própria etnia no AM

Foragido por estelionato no Pará é preso em Manaus após causar prejuízo de mais de R$ 300 mil às vítimas