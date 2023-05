Convocados da Seleção: veja a lista de Ramon para amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, divulgou na manhã deste domingo (28), os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal. Os jogos serão em Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente.

Confira a lista de convocados para amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo); Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense); Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras); Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

A lista tem 14 remanescentes da Copa do Mundo do Catar e quatro estreantes: os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, o zagueiro Nino e o meia Joelinton. Ramon Menezes tratou Malcom como um novato na Seleção, mas ele já havia sido convocado duas vezes, embora não tenha atuado com a amarelinha ainda.

Os jogadores se apresentam no dia 12, em Barcelona. Na cidade, a Seleção fará cinco treinamentos antes da partida contra Guiné, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. O desafio seguinte, contra Senegal, será no José Alvalade, estádio do Sporting.

“Desde a minha oportunidade aqui trouxemos alguns jogadores por estarem performando bem. Trabalhamos no sentido de trazer dois jogadores para cada posição. Em todas as posições vocês vão ver que tem um jogador que esteve na Copa do Mundo, que também é importante, para dar a sustentação para os atletas que estão vindo pela primeira vez. A seleção brasileira está sempre aberta para os atletas que estão performando. O Ayrton está muito bem, já estava no campo da seleção. E tenho certeza que vai nos ajudar muito’, comentou o técnico.

Para anunciar a convocação na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Ramon Menezes deixou a seleção sub-20 na Argentina, onde disputa o Mundial da categoria. No sábado, o técnico dirigiu a equipe na vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria.

Inicialmente, a CBF trabalhava com a possibilidade de a divulgação da lista ser feita de forma virtual, mas mudou os planos e promoveu um “bate e volta” do treinador ao Brasil.

A final do Mundial Sub-20 acontece em 11 de junho, um dia antes da apresentação da seleção principal.

“Primeiro que o presidente já tinha me avisado, e de maneira alguma eu perdi o foco. Passei isso para os atletas e só fui falar depois do jogo de ontem, que eu viria aqui no Brasil, que era folga. Mas foco total no Mundial. Hoje, como é minha folga, fiz questão de vir aqui. Eu sou profissional, sou um cara que trabalho muito. Então, encaro passando por isso.” justificou o treinador.

Essa é a segunda convocação de Ramon como interino. A estreia dele foi em março, na derrota por 2 a 1 para Marrocos.

A Seleção está sem técnico desde a saída de Tite. Ele confirmou que deixaria o cargo após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, em 9 de dezembro, e assinou a rescisão de contrato em 17 de janeiro.

Nesse período, a CBF colocou o italiano Carlo Ancelotti como prioridade para assumir a Seleção. Ele, porém, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e diz que pretende cumpri-lo. A expectativa é de que haja um avanço na definição do novo técnico do Brasil nas próximas semanas, seja ele Ancelotti ou outro escolhido.

Ricardo Gomes foi escolhido mais uma vez para ser o coordenador da Seleção nesses amistosos, tal qual foi contra Marrocos.

Depois dessa data Fifa, o Brasil voltará a campo em setembro, pelas Eliminatórias da Copa.