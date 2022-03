Dia da Mulheres : parabéns a elas e a Deus

Comemora-se hoje o dia Internacional da Mulher, e todo ano caindo no dia ou em datas anteriores ou posteriores, sempre faço um artigo e teço elogios ao ser absoluto e indecifrável que é a mulher.

Não tive filhas nem netas, somente filhos e netos, mas as outas mulheres que me circundam, preenchem esta falta. Existem coisas que não se deve mesmo procurar entender, principalmente aquilo que extrapola a ciência, porque é assim, o belo não foi feito para ser entendido, mas para ser apreciado, sentido, curtido, vivenciado e agradecido pelo presente de simplesmente tê-lo.

A mulher, começo a pensar convictamente, é como Deus. Um Universo distante e também ao alcance de um piscar de olhos. Fazer parte do Universo é respirar naturalmente sem se cansar.

Amar uma mulher é como nunca se cansar de amar, como uma forte decisão. Uma coisa meio que se mistura com a outra. O dia de hoje marca a luta contra a discriminação da mulher, contra o preconceito e a defesa de uma sociedade mais justa, igualitária e com igualdade de direito entre seus cidadãos e cidadãs.

Neste dia, homenagear a mulher é afirmar que todas são detentoras de uma enorme porção divina.

Coincidentemente esta semana, presenciei uma cena que estabeleceu uma interessante correlação. Dentro de um supermercado, enquanto uma criancinha chorava, entre abusada pelo cansaço, quase vencida pelo sono e ansiosa por brincar, uma mãe, carinhosa e pacientemente, tentava embalar sua filha para fazê-la dormir. Perguntei àquela mãe se às vezes ela não se irritava, com toda aquela teimosia da criança em permanecer acordada. E ela com um largo sorriso me falou que não, pois a bebê era uma inocente, uma criança, e ela apenas uma mãe que era feita somente para amar, ter paciência e cuidar.

Vi naqueles olhos brilhantes, na alegria daquele sorriso, algo de muito especial que me marcou e que não pude naquela hora entender. Acho que a quietude celestial e o amor divino devem ser algo mais ou menos assim – de uma maneira que até podemos conceituar, mas que jamais conseguiremos entender.

Ao mesmo tempo leio com tristeza esta semana, as violências a que são submetidas algumas mulheres em Manaus, com “monstros” que com covardia, abusam e matam indefesas criaturas, e os inúmeros casos de abuso sexual cometidos contra crianças e adolescentes.

Parte da população feminina tem condições tão precárias que fica difícil sair da situação de violência a que é submetida. Mas, com consciência do direito que têm à dignidade, ao respeito, poderemos encontrar saídas. Homem violento é um ser fraco, que quase sempre porta arma de fogo ou usa força física.

Essa valentia sucumbirá sob o respeito que a mulher tem que desenvolver. De tanto se tentar escrever sobre as mulheres e o entendimento sobre elas ser quase impossível, já é tempo de desistir. Por certo Deus não é pai, é mãe… Ele com absoluta certeza é muito mulher.

Parabéns então, Deus… Parabéns pelo dia de hoje, oito de março Divino Dia da Mulher. E aqui eu reverencio minha mãe, irmãs, noras e amigas, junto às mulheres do mundo todo

Flávio Lauria

Professor Universitário e Consultor de Empresas

