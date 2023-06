Recompensa de R$1 mil é oferecida em troca de informações sobre suspeito de matar ator Jeff Machado

O Disque-denúncia informou, na segunda-feira (12), que está oferecendo recompensa de R$ 1 mil para quem fornecer informações que levem à captura do produtor Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito de matar e ocultar o cadáver do ator Jeff Machado.

As informações sobre Bruno podem ser enviadas pelo WhatsApp ou pelo telefone do Disque Denúncia: (21) 2253-1177.

Na última semana, a Polícia Civil informou que Bruno estava escondido no apartamento de um amigo em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. As informações são de que ele estaria abrigado no local pelo menos até a véspera do mandado de prisão ser expedido, na quinta-feira (1°).

Relembre o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa. O corpo foi colocado dentro de um baú e levado para uma casa alugada em Campo Grande, também na zona oeste.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.

Ao chegarem na casa de Jeff, Bruno teria se oferecido para fazer um suco. Jeff reclamou que o suco estaria amargo, indicando que o ator pode ter sido dopado antes do crime.

