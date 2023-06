Garoto de programa é preso suspeito da morte do ator Jeff Machado

Jeander Vinícius tentou escapar, mas foi capturado. Outro suspeito de envolvimento no caso segue foragido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (2) Jeander Vinícius da Silva Braga suspeito de participar da morte do ator Jeff Machado. O garoto de programa foi capturado na Zona Oeste do Rio. Bruno de Souza Rodrigues, amigo de Jeff, é considerado foragido.

Bruno e Jeander tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça na última quinta-feira (1º), após pedido da polícia que foi avalizado pelo Ministério Público.

A polícia percorreu 4 endereços a procura do suspeito que tentou fugir mas foi apreendido.

O corpo do ator Jeff Machado, 42 anos, foi encontrado enterrado em um baú coberto de concreto em uma casa na Zona Oeste do Rio no último dia 24 de maio. Jeff estava desaparecido desde janeiro.

Os suspeitos afirmam que Jeff foi morto na própria casa, em Guaratiba, confessando a ocultação de cadáver, eles atribuem a execução a um miliciano chamado Marcelo, as linhas de investigações apontam que o nome seja um personagem inventado e uma estratégia para desviar o foco da motivação do crime.

*Com informações g1

