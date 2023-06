Salão de Manaus gera empregos a profissionais da comunidade LGBTQIAP+

Manaus conta com um salão de beleza LGBTfriendly com 100% dos seus profissionais LGBTQIAP+

Manaus (AM) – Exclusivo para cabelos cacheados, crespos, ondulados e lisos naturais, Manaus conta com um salão de beleza LGBTfriendly com 100% dos seus profissionais LGBTQIAP+. O motivo não é por acaso, uma vez que o índice de desemprego ainda é alto na comunidade.

Segundo a pesquisa da startup Se Candidate Mulher, 44,79% das mulheres LGBTQIAP+ estão desempregadas. Maior que a média geral de profissionais mulheres que estão fora do mercado de trabalho, sendo de 39,35%.

Conforme o Center for Talent Innovation, 61% dos funcionários LGBTQIAP+ escondem sua sexualidade de gestores e colegas por medo de perderem o emprego e 41% das pessoas consultadas pela pesquisa relataram terem sofrido algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. Já a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) estima que 90% da população trans no Brasil tem a prostituição como fonte de renda e única possibilidade de subsistência.

Salão oferece um espaço seguro e acolhedor para a comunidade LGBTQIA+ Foto: Divulgação

“O Matheus Sant Studio é um espaço de acolhimento para essa comunidade visto que de quatro em cada 10 pessoas LGBTQIA+ relatam ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho, de acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn. No geral, somente 10% dos empregados no mercado de trabalho se declaram LGBTQIA+”, relata Matheus Santiago, conhecido como “Matheus dos Cachos”, o CEO do Matheus Sant Studio.

Além de Matheus, o salão possui dez funcionários LGBTQIAP+ e a meta é expandir o número de trabalhadores e serviços realizados.

“O atendimento é personalizado, focado na experiência e acolhimento de cada cliente. Além disso, o salão conta com uma decoração instagramável, produtos veganos e oferecemos cerveja e capuccino de cortesia para nossos clientes”, destaca o profissional.

Matheus Sant Studio conta com 100% dos seus profissionais LGBTQIAP+ Foto: Divulgação

Símbolo de acolhimento e resistência bem no centro da “Paris dos Trópicos”, a ideia da criação do Matheus Sant Studio nasceu após um episódio de homofobia em um estabelecimento comercial de beleza.

“Sentia que Manaus tinha a necessidade de ter um espaço de beleza acolhedor alternativo, para que não tivesse lugar para mais preconceito, um local de fuga nesse meio de tanta discriminação. Queria ser diferente dos demais”, conta o CEO.

Em 2019, Matheus sofreu preconceito em uma barbearia quando chegou de mãos dadas com o ex-namorado. Ele percebeu que a presença do casal gerava nítido incômodo entre os profissionais e os clientes do estabelecimento. Mas, o caso não foi isolado. Uma amiga lésbica do cabeleireiro pediu para ele acompanhá-la também em uma barbearia por medo de sofrer discriminação. Isso “girou a chave” de empreendedor e ligou o alerta para uma necessidade da cidade.

“Percebi que esse temor é muito recorrente na comunidade LGBTQIAP+. Então, ter um espaço em que possamos ser incluídos pela forma que realmente somos, não tem preço. Nosso Studio é inclusivo e não exclusivo, logo também temos clientes heterossexuais”, ressalta Matheus dos Cachos.

O salão foi inaugurado em outubro de 2021 para confirmar a marca que Matheus dos Cachos conquistou no mercado de beleza manauara. O profissional teve que se reestruturar após perder o emprego devido à pandemia em 2020. Sem ter o que comer, começou a atender pessoas com cabelos crespos, cacheados e ondulados no salão de beleza da tia, no bairro Japiim, e foi alcançando, aos poucos, mais autonomia para ter seu próprio espaço.

Nova fase

Junho é uma época importante para a comunidade LGBTQIAP+ por ser o mês do Orgulho, com ações voltadas para o combate ao preconceito e atenção da demanda da comunidade. Com o Matheus Sant Studio não seria diferente. A nova fase no salão já começou com a utilização de novos produtos com bioativos orgânicos e veganos para deixar os clientes ainda mais belos.

O salão está localizado na Avenida Getúlio Vargas, n.º 840, no Centro de Manaus e pode ser achado nas redes sociais pelo @matheussantstudio.

Leia mais:

Velhice traz “complexidade dupla” para a comunidade LGBTQIA+, diz especialista

Instituições buscam melhorias para a cadeia produtiva da castanha no Amazonas

Quase 30 montadoras aderem a programa de veículos mais baratos; veja lista