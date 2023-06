Musculação: A revolução antienvelhecimento

O Brasil envelheceu, já temos um número muito grande de idosos e em breve haverá uma inversão na nossa pirâmide etária. Sabemos que os avanços tecnológicos associados à medicina estão prolongando a expectativa de vida, mas por outro lado este aumento implicará em melhor qualidade de vida?

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos no Brasil cresceu mais de 18% em 5 anos e ultrapassou 30 milhões. Os dados mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo.

Estes números do IBGE, são importantíssimos para que toda a sociedade perceba a conjuntura social que devemos preparar para receber com melhor qualidade, essa população que envelhece. Juntos devemos propor e solucionar problemas para que esse processo natural aconteça de forma satisfatória, para não comprometer ainda mais a saúde coletiva, o SUS.

Portanto, venho sugerir uma intervenção importantíssima: “A Prática da musculação”, como ganho de qualidade neste processo do envelhecimento. A musculação é tão antiga quanto a civilização humana, lembremos que para sobreviver, o homem das cavernas – “caçava, pescava e lutava em defesa própria e de sua prole, o mais fraco não sobrevivia”.

Mas afinal o que é Musculação? Em linguagem simples – Músculos em ação! Ou “A musculação é uma prática sustentada nos princípios de treinamento resistidos com pesos, e possui bons resultados na indução de respostas fisiológica ao exercício”.

A colega Rita Pulga, pioneira na Educação Física Gerontológica no Amazonas, diz: “Como tudo na vida, envelhecer é uma arte de construir, semelhante a tecer uma colcha de retalhos por longos anos, então por que não a curti-la?” Partindo dessa premissa, envelhecer é um privilégio!

É preciso colocar mais vida aos anos, não é bom envelhecer sem condições funcionais mínimas. Não é por que você é idoso que deixará de viver bem e saudável. Alguns cuidados são fundamentais para que esse processo seja mais agradável, o mais dinâmico possível e menos dolorido.

A perda de massa magra e óssea são fáceis de detectar. A sarcopenia (enfraquecimento dos músculos) e a osteoporose (enfraquecimento dos ossos), irá acontecer. Mas se for muito acentuada e não tratada pode causar sérios problemas funcionais. Essa deterioração pode elevar em muito os riscos de quedas e fraturas, consequentemente as limitações de mobilidade ou deficiências graves.

A busca por um envelhecimento saudável não é fácil, requer esforço individual e continuo. Suponhamos que as necessidades mínimas estejam satisfatórias (condições socias, econômicas e nutricionais), o que lhes falta? A Musculação!

Já é sabido que ela é capaz de diminuir ou reverter o declínio das funções orgânicas do envelhecimento. Acontece um real ganho fisiológico! Portanto, se conseguirmos retardar estas perdas (óssea e muscular), será um benefício incrível para o idoso e sua família, contribuindo com a diminuição dos gastos com a saúde pública, que são escassos.

Vamos malhar!

