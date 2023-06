A influencer Fernanda Campos revelou à colunista Fábia Oliveira que teve um encontro romântico com o jogador Neymar na véspera do dia dos namorados. O jogador atualmente está noivo de Bruna Biancardi, que está grávida.

Segundo Fernanda, eles flertam pelo Instagram desde novembro do ano passado, próximo ao período da “Copa do Mundo”. Na época, Neymar falou que o relacionamento entre ele e Bruna não estava passando por uma fase boa. No início deste ano, o casal anunciou a gravidez.

Mesmo após o anúncio, Neymar e Fernanda continuaram conversando, mas só conseguiram se encontrar no mês de junho, em um apartamento de luxo localizado em São Paulo.

A influencer revelou que sabia que o jogador iria ser pai pela segunda vez, mas não sabia do relacionamento entre ele e Bruna, ela acrescenta que só descobriu no dia seguinte ao encontro, quando Neymar fez uma homenagem de dia dos namorados para a noiva.

*Com informações do Em Off