Neymar anuncia evento em cruzeiro para o final do ano

A NN Consultoria, que cuida da carreira de Neymar, anunciou a realização de um evento em um cruzeiro no final de 2023. Será a primeira edição do “Ney em Alto Mar”, um cruzeiro com 72 horas de ousadia e alegria.

Embora já tenha divulgado em suas redes sociais, o evento ainda não tem muitas informações, como valores ou atrações dentro do Cruzeiro.

“Prepare-se, vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos, Ney em Alto Mar. 72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol”, postou o atacante.

A ideia, contudo, é que Neymar promova um cruzeiro parecido com o que é feito por Roberto Carlos e Xuxa.

Como é o cruzeiro do Neymar?

O trajeto do passeio começa na cidade natal de Neymar, em Santos. De lá, o navio parte para o litoral sul carioca, parando em Búzios, e retorna para o ponto da partida, entre 26 e 29 de dezembro deste ano. Mais informações como o valor do ingresso e as atrações do evento serão divulgadas na terça-feira, 30.

O novo formato da Ligue 1, que estreia na temporada 2023/2024 prevê três semanas de folga para os jogadores no final do ano. O campeonato será paralisado de 20 de dezembro a 13 de janeiro, o que permite que o brasileiro participe do cruzeiro e volte para a França para o segundo turno do campeonato.

Quanto custa o cruzeiro do Neymar?

Os valores variam de acordo com a cabine escolhida. No site, o ingresso mais barato para os três dias de cruzeiro sai a partir dos R$ 5.560 e podem chegar a R$ 7.250.

As demais atrações do evento serão divulgadas na terça-feira, 30.

Neymar segue em tratamento médico após cirurgia no tornozelo direito. O atleta, inclusive, incomodou a diretoria, segundo a imprensa francesa, ao não comparecer ao jogo do título francês, mas ir ao GP se Mônaco.

Leia mais:

Vídeo: MC Pipokinha mostra bumbum em cabine de avião

Luan Santana termina noivado de 2 anos com modelo Izabela Cunha

Porchat volta atrás e diz que errou ao defender Leo Lins: “Irresponsável”