Celebrando o Dia Mundial do Orgulho Autista, prefeitura promove ação às famílias

Em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, a Prefeitura de Manaus realizou neste domingo (18), uma ação dedicada às famílias de crianças com autismo, que contou com a participação da Associação de Amigos do Autista (AMA), Instituição Autismo no Amazonas (IAAM), entre outras instituições. O evento ocorreu no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo a prefeitura, o objetivo da data é combater o preconceito, promovendo ações de conscientização sobre o autismo, que é uma variação neurológica natural da diversidade humana, a qual produz formas distintas e atípicas de pensamento, mobilidade, interação e processamento sensorial e cognitivo.

Representando a secretária de Educação, professora Dulce Almeida, o subsecretário de Gestão Educacional, Júnior Mar, pontuou a importância da data para a Semed.

“Nosso prefeito David Almeida e a nossa secretária Dulce Almeida estão muito atentos a essa questão. Então, esse momento que estamos proporcionando é uma forma de valorizar e dizer que também temos orgulho de trabalhar com pessoas com autismo. Nosso trabalho vai se intensificar no sentido de proporcionar educação de qualidade a todos”, disse Júnior Mar.

Como atração, o público recebeu a Caravana da Educação Infantil, apresentando a brincadeira “Caça-fantasmas”, Animapet, corte de cabelo, massagem, esmaltação e brinquedos.

Leia mais

Shopping de Manaus promove sessão de cinema inclusiva no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

PL de Joana quer reservar vagas de emprego para autistas nos serviços públicos do AM

Shopping de Manaus adapta sessão de cinema para crianças autistas

*Com informações da assessoria