Shopping de Manaus promove sessão de cinema inclusiva no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Manaus (AM) – Neste domingo (2), no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, as primeiras sessões do dia em todas as salas da rede Cinepólis do Millenium Shopping serão inclusivas, com adaptação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme a ser exibido será Shazam! Fúria dos Deuses.

Durante as sessões adaptadas, devido à hipersensibilidade da pessoa com TEA, as luzes estarão levemente acesas e o volume será reduzido. Além disso, as portas ficarão abertas durante a exibição do filme, para livre circulação; as luzes estarão levemente acesas e o volume será reduzido. Também não haverá exibição de trailers ou publicidade. A entrada das salas será identificada com o símbolo mundial do Espectro Autista.

A coordenadora de Marketing do Millenium, Elizandra Xavier, disse que o shopping apoia iniciativas que promovam inclusão do público que frequenta aquele espaço. “Promover uma sessão de cinema inclusiva no Dia Mundial de Conscientização do Autismo é também uma maneira de contribuir para que mais pessoas conheçam e se informem sobre o que é o Autismo”, ressaltou.

