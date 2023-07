Sessão especial na Aleam homenageia os 20 anos do Cetam

Nesta segunda-feira (10), às 10h, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) promoverá uma Sessão Especial em Homenagem aos 20 anos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que será comemorado no dia 24 de julho.

A iniciativa, do deputado Felipe Souza, tem como objetivo reconhecer e exaltar o importante trabalho de qualificação profissional desenvolvido pela instituição ao longo de duas décadas.

Com uma ampla oferta de cursos técnicos, de qualificação e de formação inicial e continuada e especialização técnica, o Cetam tem proporcionado oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho para a população amazonense.

A sessão especial será realizada no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa, reunindo autoridades, representantes do Cetam, profissionais da área educacional, alunos e ex-alunos da instituição.

Durante o evento, serão destacados os principais avanços e conquistas alcançadas pelo Cetam ao longo de sua trajetória, assim como a importância do ensino profissionalizante na qualificação dos cidadãos e no fortalecimento da economia local.

O deputado Felipe Souza ressalta a relevância do Cetam para o Amazonas e destaca a necessidade de valorizar a educação profissional como um caminho para o progresso do estado.

“O Cetam tem sido uma referência no ensino técnico e profissionalizante, proporcionando oportunidades de qualificação para milhares de pessoas. Essa sessão especial é uma forma de reconhecermos o trabalho realizado pela instituição e reforçarmos o compromisso com a educação e o desenvolvimento do Amazonas”, afirma o deputado.

A sessão especial em homenagem aos 20 anos do Cetam será uma oportunidade para celebrar as conquistas da instituição, destacar a importância da formação profissional e fortalecer o compromisso com a educação de qualidade.

O evento também evidencia o comprometimento do Governo do Estado em valorizar a qualificação profissional como um meio para o progresso individual e coletivo.

*Com informações da assessoria

