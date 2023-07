VÍDEO: Luan Santana é visto com novo affair em show

Solteiro, após terminar o noivado com a modelo Izabela Cunha, Luan Santana surpreendeu os fãs, ao chegar acompanhado de uma loira em um show no interior de São Paulo neste sábado. A jovem em questão trata-se de Ana Cecilia Maia, modelo e ex- assistente de palco do The Voice Kids.

Fãs do artistas deixaram comentários no perfil do Instagram da moça: “Cuida bem do nosso denguinho [Luan Santana]” e “Oi, princesa! Seja bem vinda à família Luan Santana”.

Click do @luansantana chegando agora há pouco no local do show de hoje em São João da Boa Vista/SP. 🩵😍 pic.twitter.com/AaQWvjygAn — Luan Daily (@luansdaily) July 9, 2023

🚨“Quem é essa aí, papai?”



Luan Santana surge em show em SP acompanhado de uma loira misteriosa. Fãs apontam que é a Ana Cecília Maia, modelo e ex assistente de palco do The Voice Kids. Nas redes sociais, Luan trocou likes e follow recentes com a moça. pic.twitter.com/lOOzDIDg0F — Update Luan (@updateluans) July 9, 2023

SOLTEIRO

O cantor de 32 anos está solteiro a pouco mais de um mês após romper seu noivado com a modelo Izabela Cunha com que estava a mais de 2 anos. O então casal assumiu o relacionamento em novembro de 2021 com o lançamento da música ilha onde Izabela foi a estrela do clipe juntamente com o namorado. Esse é o segundo rompimento de noivado do artista que manteve uma relação de 13 anos com a influenciadora de moda Jade Magalhães.

