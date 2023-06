Lexa anuncia reconciliação com MC Guime, expulso do BBB23 por importunação sexual

Rio de Janeiro – A cantora Lexa, usou sua conta oficial no Instagram na noite desta sexta-feira (09) para anunciar sua reconciliação com o marido, MC Guimê, a notícia alegrou alguns fãs do casal, principalmente a mãe da artista Darlin Ferrattry, que já havia deixado claro na internet que torciam pela reconciliação do casal. Os cantores resolveram dar uma nova chance ao amor e reataram, após a polêmica envolvendo Guimê, Cara de Sapato e importunação sexual com Dania Mendez no BBB23.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica”, começou Lexa, dizendo que durante o afastamento do rapper viu “dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender”.

Lexa anuncia que perdoou MC Guime, expulso do BBB 23 por importunação sexual, e reata o casamento: “Vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender”. pic.twitter.com/UPm0h52r3D — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 10, 2023

Relembre o caso

A crise no casamento de Guimê e Lexa teve início quando o cantor foi eliminado do BBB 23, no mês março, após contrariar as regras do programa cometendo importunação sexual contra a participante Dania Mendez na ocasião Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do Reality após pressão do público e dos patrocinadores do programa

Lexa, que acompanhava e torcia para o então marido, se pronunciou logo após os acontecimentos que mostravam a aproximação de Dania e Guimê afirmando estar assustada com as cenas: “Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada… Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, disse ela, na ocasião.

Leia Mais

BBB23: Mc Guimê tem cachê e prêmios penhorados pela Justiça

Lexa e MC Guimê anunciam separação após 7 anos juntos

Amanda e Cara de Sapato passam a noite juntos após festa de Fred Bruno