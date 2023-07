Caio André diz que buscará soluções para o pagamento da data-base da saúde

O pagamento da data-base dos servidores públicos municipais da saúde voltou a ser pauta discutida na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta terça-feira (11). Aparteando o discurso do vereador Marcelo Serafim (PSB), que levou o assunto à tribuna, o presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), assumiu o compromisso de buscar o Executivo Municipal a fim de resolver o impasse.

Caio André voltou a afirmar que a Casa Legislativa luta, desde o início desta 18ª Legislatura, por questões trabalhistas que venham a beneficiar profissionais de diversas áreas.

Representando a categoria, servidores da saúde ocuparam a galeria do plenário Adriano Jorge. O presidente da CMM afirmou, ainda, que a Câmara Municipal, enquanto Poder Legislativo, precisa se unir em prol destes profissionais.

Caio finalizou convidando os demais parlamentares para reunir novamente com o prefeito de Manaus, David Almeida, e os titulares das secretarias municipais de Finanças e de Saúde, a fim de resolver o impasse e dar um retorno positivo aos servidores públicos municipais da saúde.

“A partir de hoje sairemos daqui e iremos em busca do prefeito de Manaus, do secretário Clécio Freire (Semef), da secretária Shádia Fraxe (Semsa), para que nós consigamos encontrar uma saída mais urgente possível, porque já tem um prejuízo de pelo menos três meses em relação à data-base para os profissionais de saúde, isso é inconcebível e nós não vamos compactuar com isso”

, enfatizou Caio André.