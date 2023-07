CGU identifica que verbas de ministério de Damares foram para empresas de fachada

A Controladoria-Geral da União (CGU) informou, nessa semana, que verbas de antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram destinadas para duas Organizações Não-Governamentais (ONGs) envolvidas em um esquema de direcionamento de dinheiro público, falsificação de documentos e contratações irregulares. A pasta era comandada pela agora senadora da República Damares Alves (Republicanos-DF). As informações são do Jornal de Brasília.

Segundo a corregedoria, o prejuízo foi de, ao menos, R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. Ainda assim, o valor pode ser ainda maior, já que a auditoria considerou apenas uma parte dos convênios estabelecidos.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, inicialmente, o dinheiro repassado deveria ser utilizado na formação profissional de adolescentes e mulheres presidiárias e vítimas de violência.

Uma das empresas foi a Globo Soluções Tecnológicas, que recebeu R$ 11,7 milhões pela locação de microcomputadores, máquinas de corte, macas, cadeiras de rodas e ônibus. Porém, segundo a Receita Federal, a empresa não possui funcionários e a sede é cadastrada como um barraco em Anchieta, no Rio de Janeiro.

Segundo a controladoria, as contrações violam os princípios de impessoalidade e consideraram não ser possível atestar se os serviços foram realizados.

“Os recursos pagos à Globo Soluções Tecnológicas não foram aplicados de forma regular, pois não restou comprovada sua total execução, e estão em desacordo com os princípios da economicidade e da impessoalidade”, afirma o relatório.

Outra empresa citada é a Total Service Rio LTDA, que tem como sócio o ex-secretário parlamentar do ex-deputado federal Professor Joziel (Patriotas-RJ), Clayton Elias Motta.

Leia mais:

Presidente da CPI do 8/1 diz que avaliará ‘medidas cabíveis’ contra Mauro Cid

Wilson Lima destaca reforço na operação Tamoiotatá e queda em desmatamento no AM

Governador Wilson Lima entrega sistema de abastecimento de água à comunidade da zona rural de Manaus