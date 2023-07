Sicredi inaugura agência em Manacapuru com a proposta de promover educação financeira

Manaus (AM) – A cooperativa Sicredi Vale do Cerrado MT AM, inaugurou nesta quarta-feira (12), mais uma agência no Amazonas, desta vez no município de Manacapuru (a 93 km da capital amazonense). Com a abertura da nova agência, a instituição leva o cooperativismo de crédito a mais pessoas, promove a inclusão financeira e contribui para o desenvolvimento local.

Localizada no Boulevard Pedro Rattes, n.º 516, no Centro da cidade, a agência possui um design moderno e acolhedor, e está preparada para atender a toda a comunidade. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 14h30.

“Estamos muito felizes com o acolhimento e a recepção de Manacapuru, o quarto município mais populoso do Amazonas e está localizado na região metropolitana de Manaus. É uma cidade importante para o estado e para nós também, que buscamos ser uma alternativa às pessoas, pois temos um portfólio de soluções financeiras completo, taxas justas e com foco no associado e na comunidade, para promover o desenvolvimento econômico e social”, destacou o presidente da Sicredi Vale do Cerrado MT AM, Sergio Dezordi.

A cooperativa Sicredi Vale do Cerrado MT AM atua em 12 municípios de Mato Grosso e 39 do Amazonas, com mais de 400 colaboradores. Com a inauguração em Manacapuru, a cooperativa chega à sua 21ª agência. E o plano de expansão segue, para levar os benefícios do cooperativismo de crédito a cada vez mais pessoas.

O diretor-executivo da cooperativa, Francisco Motta, destaca a cadeia de valor que o Sicredi cria quando chega a uma localidade.

“Como oferecemos taxas mais acessíveis, nossas soluções financeiras contribuem para que a economia progrida e termos um ciclo virtuoso, no qual o associado prospera e, com ele, a cooperativa e a comunidade local também prosperam”, afirma. “Temos certeza de que veremos isso acontecer em Manacapuru”, conclui.

Impacto positivo

A presença física de instituições financeiras contribui de maneira efetiva para a inclusão financeira das comunidades. É o que aponta o quarto estudo da série “Benefícios do Cooperativismo de Crédito” denominado “A Efetividade do Cooperativismo”, realizado pelo Sicredi com apoio do pesquisador Juliano Assunção, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), especialista em Microeconomia Aplicada e Desenvolvimento Econômico.

A pesquisa aponta que quando avaliado o comportamento dos associados que passam a contar com uma agência em seu município, o uso médio de produtos cresce 25% em dois anos, quando comparado a associados ativos em municípios sem atendimento físico. Após cinco anos, cada associado passa a ser atendido com uma média de sete produtos financeiros.

E a atuação do Sicredi beneficia não apenas os associados, mas em toda a comunidade. Outra pesquisa que comprova isso foi feita em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Ela mostra que o cooperativismo incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando o empreendedorismo local.

Confiança e Solidez

O Sicredi oferece mais de 300 produtos financeiros de um jeito simples e próximo aos associados. Em todo o Brasil, são mais de 2,4 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas e mais de 7 milhões de associados. São também mais de 40 mil colaboradores. Pelo sistema de cooperativas, o associado adquire uma pequena cota de sua cooperativa, sendo dono do Sicredi, tendo voz sobre as decisões do negócio e participando dos resultados.

Com mais de 120 anos de história, o Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e a segunda instituição financeira em crédito para o agronegócio. Em 2022, os ativos totais alcançaram R$ 263,5 bilhões, aumento de 33,4% em relação ao ano anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 30,2 bilhões, alta de 21,7%. Outros números importantes foram da carteira de crédito, que bateu R$ 160,6 bilhões (+20,6%) e R$ 153,9 bilhões em depósitos totais (18,8%). O resultado líquido de 2022 foi de R$ 5,9 bilhões, alta de 24% na comparação com o ano anterior.

*Com informações da assessoria

