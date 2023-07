Governo do Amazonas e Embrapa realizam Dia de Campo da Piscicultura em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – O segundo dia do Workshop da Cadeia Produtiva da Piscicultura aconteceu, nesta sexta-feira (14/06), na Fazenda Cantinho do Céu (Rodovia AM-10, km 86, município de Rio Preto da Eva (distante 86 quilômetros de Manaus), reunindo pesquisadores, piscicultores, empreendedores e agroindústrias do ramo para conhecer na prática a produção de peixes em tanques.

O Workshop é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio da Prefeitura de Rio Preto da Eva, e participação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

“A gente pode ver aqui o investimento que o Governo do Amazonas está fazendo, por meio do Programa Agro Amazonas para a piscicultura, e que tem dado bons resultados. Essa propriedade possui areadores que são subvencionados por doação onerosa, onde o piscicultor paga uma pequena parcela e o governo banca a maior parte do valor do equipamento”, . detalhou o secretário de Produção, Petrucio Magalhães Júnior

Patrucio acrescentou que a determinação do governador Wilson Lima é que a cadeia da piscicultura possa transformar a economia do interior com geração de emprego e renda, e na melhoria da qualidade de vida do povo do estado.

Para o secretário de Produção Rural de Rio Preto da Eva, Eduardo Castelo Branco, os elos formados durante o workshop podem fortalecer a cadeia.

“Estamos permitindo que os elos da cadeia se interajam. Isso é fundamental para que eles tenham sucesso, melhorem de vida e ganhem dinheiro. Com essa ação você consegue aproximar e permitir que as pessoas vejam a atividade da piscicultura como uma atividade mais profissional”, disse Eduardo.

Durante a visita, os mais de 100 participantes trocaram conhecimento, aprenderam novas técnicas de produção e tiraram dúvidas relevantes para serem aplicadas em seu dia a dia.

O piscicultor Johames Bastos Guimarães, que há mais de 20 anos trabalha no setor, se mostrou grato a todo apoio que recebeu do Governo do Amazonas ao longo dos anos.

“Tudo que eu tenho na minha propriedade foi dado pelo estado, assistência técnica, alevinos, os aeradores, onde eu paguei só 20%. E muita coisa boa ainda vem por aí. Então, isso agrega valores no nosso pescado”, disse Guimarães.

O I Workshop das Cadeias Produtivas no Amazonas tem por finalidade o desenvolvimento sustentável de 11 cadeias produtivas prioritárias no Estado. Além desta edição sobre piscicultura, já foram realizados encontros voltados para cadeias da banana, cupuaçu, castanha e abacaxi. As próximas edições do evento irão abordar açaí, pecuária sustentável, citros, guaraná, mandioca e olerícolas.

*Com informações da assessoria

