Homem remove ponta do nariz para colocar piercing transparente

Um homem decidiu remover a ponta do nariz por um motivo inusitado: colocar um piercing transparente no local. Com o acessório, é possível ver o interior de sua narina.

Odin, nome com que se identifica, é adepto da modificação corporal extrema. Aos 32 anos, ele compartilhou seu último procedimento nas suas redes sociais.

A história dele com as modificações em seu corpo começou com um piercing. Depois ele decidiu alargar o orifício do nariz aos poucos, até chegar a um diâmetro de 2 centímetros.

Nas imagens publicadas por ele, é possível ver que buraco é tapado por uma peça que deixa a cartilagem visível.

Odin com piercing no nariz Foto: Divulgação

Nos últimos 11 anos, o homem, que mora na Califórnia (EUA), gastou US$ 8 mil (o equivalente a R$ 38,5 mil) na sua transformação. Ele afirmou que se sente uma “obra de arte viva”, em reportagem do Daily Star. Odin tatuou os seus próprios globos oculares e as gengivas, além de ter feito alguns procedimentos com as próprias mãos. Recentemente ele removeu os mamilos.

*Com informações do site Terra

