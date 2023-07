VÍDEO: motorista é assaltado e ameaçado com faca durante corrida

Um motorista de aplicativo foi assaltado durante uma corrida na Avenida Santos Dumont, em São Luís do Maranhão, durante a terça-feira (18).

Nas imagens registradas pela câmera de segurança do veículo, é possível ver que os suspeitos ameaçam o motorista com uma faca. Segundo a polícia, o trabalhador ainda foi colocado no porta-malas do veículo.

Após o crime, a vítima foi abandonada e os suspeitos fugiram. Procurados pela polícia, os criminosos deverão responder pelos crimes de ameaça e roubo qualificado.

🚨 Motorista é assaltadø e ameaçadø com fąca durante corrida. pic.twitter.com/AEp275rDhO — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 20, 2023

