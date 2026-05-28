INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAL

Suspeita negou a participação nos crimes durante cumprimento de mandado em São Paulo.

Publicado em 28 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que policiais prendem a empresária Daiana Schuinsekel de Almeida, suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos de violência extrema na internet para compradores da Europa.

Nas imagens, os agentes mandam a mulher colocar as mãos na cabeça e vestir a roupa enquanto cumprem o mandado de busca e apreensão.

Além disso, os policiais mostram vídeos das agressões e perguntam se ela se reconhece nas gravações. No entanto, a suspeita nega participação nos crimes.

“Você se reconhece nesse vídeo?”, questiona um policial. Em seguida, o agente cita a tatuagem e as marcas nas pernas da mulher usadas para identificá-la.

Polícia investiga vídeos de zoosadismo

Segundo a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP), Daiana gravava vídeos de violência contra gatos, coelhos e pintinhos.

De acordo com as investigações, a empresária esmagava os animais com os pés e as mãos durante as gravações.

Depois disso, ela vendia os conteúdos em plataformas semelhantes ao Discord por valores entre 20 e 50 euros, dependendo do tipo de vídeo solicitado.

Além disso, os investigadores afirmam que a suspeita mantinha uma espécie de produtora de conteúdos de sadismo animal.

ONG da Bulgária denunciou os crimes

Foto: Reprodução

As investigações começaram após uma ONG da Bulgária denunciar o caso à Polícia Federal brasileira.

Segundo a polícia, a entidade teve acesso aos vídeos e encaminhou o material às autoridades do Brasil.

A empresária responderá pelos crimes de maus-tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência contra animais.

Depois disso, a Delegacia de Crimes contra os Animais, ligada ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), assumiu o caso.

Agora, os investigadores tentam descobrir há quanto tempo os crimes aconteciam e quantos vídeos a suspeita comercializou.

Sapatos usados nas gravações foram apreendidos

A polícia prendeu Daiana no Centro de São Paulo.

Durante a operação, os agentes apreenderam os sapatos usados nas gravações dos vídeos de tortura, considerados provas importantes para a investigação.

Veja vídeo:

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