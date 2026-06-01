CRIME EM RONDÔNIA

Motorista por aplicativo gravou mensagem para os pais momentos antes da morte; polícia analisa as imagens.

Um vídeo enviado à família do motorista por aplicativo Antônio Marcos dos Santos Filho, conhecido como “Gordinho da Revoada”, mostra a vítima se despedindo dos pais e dizendo que havia “caído numa cilada” pouco antes de morrer. As imagens circulam nas redes sociais e, além disso, a Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) já as analisa como parte da investigação.

Na gravação, Antônio Marcos fala diretamente com os familiares e afirma que outras pessoas o colocaram em uma situação da qual não participava. Durante a mensagem, ele também cita nomes de supostos envolvidos no caso.

“Eu caí numa cilada. A menina pegou e me colocou junto com o Badote, o Pedrinho, Ramon e tem mais dois caras. Eu vou morrer porque fiquei como errado nessa situação. Entrego a minha vida a Deus. Um abraço para o meu pai e para a minha mãe”, declarou.

Vídeo registra últimos momentos

Logo após a despedida, o vídeo registra os últimos momentos do motorista. Em seguida, as imagens mostram quando criminosos atiram contra a vítima.

O conteúdo passou a circular nas redes sociais e, por isso, ganhou grande repercussão. Além disso, a mensagem gravada por Antônio Marcos chamou atenção por ter sido registrada momentos antes do crime.

Agora, os investigadores analisam as imagens para esclarecer a dinâmica do assassinato e identificar os responsáveis.

Corpo ainda não foi encontrado

Segundo informações preliminares, Antônio Marcos trabalhava como motorista por aplicativo em Porto Velho e estava desaparecido havia vários dias.

Embora o vídeo mostre a execução, as equipes de investigação ainda não localizaram o corpo da vítima. Por isso, a Polícia Civil mantém as buscas e continua apurando as circunstâncias do caso.

Enquanto isso, familiares e amigos aguardam respostas sobre o paradeiro do corpo e sobre a motivação do crime. Dessa forma, o caso segue sob investigação.

Veja vídeo:

Motorista de aplicativo se despede da família antes de ser executado: “caí numa cilada” pic.twitter.com/26f1dl0W9r — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 1, 2026

Leia mais

Estudante da Ufam morre após sofrer traumatismo craniano em acidente em ponte de Parintins

VÍDEO: Carreta fica engatada na Bola do Coroado e trava trânsito na zona Leste de Manaus