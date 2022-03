David Almeida assina ordem de serviço para reforma da feira da Raiz

David destacou que a reforma faz parte do projeto de crescimento econômico e social “Mais Manaus”

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira (10), a ordem de serviço para o início das obras da feira municipal da Raiz, na zona Sul da cidade.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou que a reforma faz parte do projeto de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que reserva aproximadamente R$ 35 milhões para a construção de duas novas feiras, inauguração de dois outros espaços itinerantes, reforma de 25 feiras e revitalização de galerias populares e da feira itinerante.

“Eu quero ser o prefeito que vai reformar todas as feiras de Manaus. Essa aqui é a primeira feira que estamos dando ordem de serviço. Espero devolver a dignidade das feiras, fazer com que os moradores também voltem a frequentar a feira. Vamos fazer nossa parte, mas os feirantes também têm de fazer sua parte. Esse lugar não recebe reforma há 20 anos, vamos fazer uma recuperação completa. Quero fazer a diferença, para que os feirantes sejam contemplados e os moradores também sejam assistidos”, ressaltou David Almeida.

No total, serão investidos em torno de R$ 540 mil de recursos próprios da prefeitura na recuperação do espaço, que é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Na feira, será executada a reforma geral dos banheiros com troca de louça, piso e instalações hidráulicas, troca de toda a cobertura lateral, impermeabilização da cobertura, troca do telhamento da platibanda, substituição da calha antiga por uma nova, pintura geral da feira e reforma do forro, além da recuperação total da fachada.

“É um momento importante para os feirantes, essa categoria oriunda do setor primário. O prefeito tem essa sensibilidade com eles e cuida disso com muito carinho, o nosso melhor está sendo feito, queremos oferecer melhor qualidade de trabalho para os feirantes. Todos os serviços serão feitos por etapas sem afetar os trabalhos dos feirantes”, enfatizou o secretário da Semacc, Renato Júnior.

Com mais de 20 anos sem receber investimentos, a feira da Raiz abriga 33 permissionários, gerando aproximadamente 100 empregos diretos e indiretos.

“Esperamos pela reforma da feira por 20 anos. Fico feliz que a nossa seja a primeira feira, vai ajudar muito o nosso trabalho. Nós, como feirantes, parte da comunidade também precisamos ter consciência e fazer nossa parte”, finalizou a feirante Vânia da Silva.

A feira da Raiz é uma das 34 feiras e mercados que vão ser reformadas este ano, pela Prefeitura de Manaus.

*Com informações da assessoria

