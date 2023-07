Copa do Mundo: Brasil estreia com Hat-trick sobre o Panamá

O Brasil estreou na Copa do Mundo Feminina 2023 nesta segunda-feira, contra Panamá, pelo grupo F com uma goleada de 4 a 0 sobre o Panamá.

Com direito a um Hat-trick da atacante Ary Borges (Racing Louisville FC), e o quarto gol de Bia Zeneratto (Palmeiras), a seleção começou bem na estreia da Copa do Mundo, dominando toda a partida e mantendo o favoritismo para as próximas fases da competição. Essa é a nona participação do país no mundiais o Panamá faz a sua estreia em Copas.

O próximo jogo da seleção é contra a França, neste sábado (29), a partir das 06h da manhã pelo horário local.

As transmissões estão sendo feitas pelo Youtube da CazéTV e pela Rede Globo.

CONFIRA OS DOIS GOLS DO PRIMEIRO TEMPO

CONFIRA O QUARTO GOL DO BRASIL

