“Objetivo é transformar Podemos num dos maiores partidos aqui do estado”, diz Caio André

Manaus (AM) — Presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) , o vereador Caio André (Podemos), que há mais de dez anos exerce funções na vida pública, é o entrevistado da semana do Com a Palavra. Caio André Pinheiro de Oliveira eleito vereador em 2020 com 4.666 votos, comenta ao Em Tempo temas como as principais metas da CMM, seu relacionamento com os outros vereadores e uma possível recandidatura.

Sempre envolvido com os esportes, Caio André já foi Subsecretário Municipal de Esportes, Secretário Estadual de Juventude Esporte e Lazer e Diretor-Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), cargo que exerceu até a sua eleição como vereador.

No mês de julho, o vereador assumiu a presidência municipal do Podemos em Manaus, logo após a incorporação do PSC ao partido. “O objetivo é transformar o Podemos num dos maiores partidos aqui do estado, fazendo uma bancada robusta de vereadores assim como foi uma bancada robusta através do PSC. Nós queremos, pelo menos, repetir os cinco vereadores que foram eleitos nessa legislatura”.

Em Tempo — Em sua gestão como presidente da Câmara dos deputados o senhor realizou diversos trabalhos internos voltados a servidores da CMM, como o pagamento da data-base, o auxílio-saúde e o reajuste salarial aos servidores. Essas ações já estavam em seu planejamento ou foi uma situação de necessidade, que o senhor identificou após assumir a presidência da Casa?

Caio André — Algumas estavam no nosso planejamento, outras, realmente surgiram quando nós assumimos a presidência, e outras, inclusive, foram trazidas pelos próprios funcionários através do sindicato, além de ações demandadas particularmente por servidores que vieram em busca de melhorias para a categoria e que nós estamos buscando alcançar, afinal, aqui é uma câmara trabalhista.

ET — Quais as principais metas da CMM para os próximos meses?

Caio André — As principais metas são dar a maior oportunidade possível para os vereadores desempenharem os seus trabalhos, dando condições a eles pra isso, afinal, essa é a atividade fim aqui da Câmara. É pra isso que nós estamos aqui, para dar essa representatividade a população da nossa cidade.

É meta também, aumentarmos a produtividade de proposituras aqui na casa, conseguirmos levar a câmara a mais bairros através da Câmara Cidadã, a mais zonas da cidade, levando toda a estrutura da Câmara para esses locais, além da estrutura dos parceiros que acompanham esse projeto. Conseguir fazer a reforma administrativa da casa, que é necessário. Trabalhar o plano de aposentadoria incentivado que possibilitará, inclusive, que nós façamos o concurso público tão esperado, há quase vinte anos aqui na casa, e assim reoxigenar o poder legislativo municipal.

Também temos como meta ativar parlamento jovem e fazer com que a Câmara chegue aos jovens para que eles entendam qual é o papel do vereador na cidade de Manaus, o que a câmara tem. Quero, também, recuperar a biblioteca da casa, fazer que a biblioteca se una ao memorial e que nós consigamos fazer dela um espaço não só de busca pelas leis, mas também daquilo que não for do parlamento, mas da cidade de Manaus, aproveitando inclusive obras de grandes amazonenses e grandes manauaras para expor aqui.

ET — De que forma o senhor avalia o seu relacionamento com os outros vereadores?

Caio André — O meu relacionamento é excelente com os vereadores, mesmo com aqueles que não votaram em mim. Primeiro que eu estou presidente dos 40 vereadores, mais a mim, 41 vereadores. Então, não tem qualquer distinção entre os vereadores da casa e nós buscamos fazer com que todos eles tenham o mesmo espaço e que a câmara possa proporcioná-los as condições necessárias para desempenharem seu trabalho da melhor forma possível.

ET — Como tem sido a experiência à frente da CMM?

Caio André — Eu avalio de forma positiva. Nós estamos conseguindo, acredito eu, resgatar uma imagem da Câmara, reaproximar a Câmara dos interesses da população, representar exatamente qual é o sentimento que a população espera dos seus representantes e afastar a Casa dos Escândalos e de propostas que não são bem vistas pelos manauaras. Ser uma câmara mais plural e de decisões compartilhadas.

Eu avalio de forma positiva, mas sei que ainda falta muito pela frente. Nós precisamos continuar essa estruturação, precisamos dar mais ênfase ao trabalho do dia a dia aqui dos vereadores, estar mais próximo das novas questões tecnológicas, que são inerentes ao nosso tempo, ao tempo que nós vivemos hoje e a Câmara está indo rumo a uma modernidade.

ET — Atualmente o senhor passou a ser o presidente municipal do Podemos, após a incorporação do PSC ao partido. O senhor já tem um planejamento em vista para ações do partido?

Caio André — Temos sim. Eu já tive algumas reuniões com a direção, tanto estadual quanto municipal do partido. Semana que vem nós estamos indo a Brasília, tanto eu quanto a deputada Alessandra Campelo, que é a presidente estadual, junto a Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido, para que nós possamos traçar os objetivos do partido, não só na cidade de Manaus, na qual estou capitaneando, mas no estado do Amazonas.

O objetivo é transformar o Podemos num dos maiores partidos aqui do estado, fazendo uma bancada robusta de vereadores assim como foi uma bancada robusta através do PSC. Nós queremos, pelo menos, repetir os cinco vereadores que foram eleitos nessa legislatura.

ET — Durante essa semana o senhor esteve presente na inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro) de Manaus, de que forma o senhor acredita que essa ação impactará o empreendedorismo no Amazonas?

Caio André — Eu achei a iniciativa sensacional. A ideia vai de encontro do que anseia o nosso distrito industrial. O prefeito ainda anunciou construção de uma escola técnica municipal que formará mão de obra qualificada para as empresas do distrito e também para o Dimicro.

Vi ideias inovadoras que precisavam de incentivo e de fomento e é isso que o Dimicro faz, é pra isso que ele está sendo criado, para iniciativas que dão oportunidade de emprego, renda e de empreender o nosso povo. Muitas dessas iniciativas são simples, mas que precisavam desse dessa mão amiga do poder público, e principalmente do fomento. O espaço ali é propício para que isso aconteça. Tenho convicção de que teremos frutos muito positivos economicamente e socialmente também dentro dessa ação realizada pela prefeitura.

ET — O senhor possui muitos projetos voltados para Pessoas Com Deficiências (PcDs), como o que dispõe o direito de contribuintes com deficiência visual receberem o carnê/boleto do IPTU em braile e o reconhecimento da deficiência auditiva unilateral como do tipo sensorial, o senhor tem o planejamento de elaborar outros projetos para PcDs?

Caio André — Sim. Nós estamos reunidos com o conselho estadual da pessoa com deficiência. Temos tido reuniões constantes para que nós possamos compilar todas as leis que tratam das pessoas com deficiência, que dão direitos e oportunidades a eles, compilar num código para que seja de mais fácil acessibilidade e fácil conhecimento da população. Isso é também importante para aqueles que não tem deficiência para saberem quem são as pessoas com deficiência que tem aquele direito. Isso é de fundamental importância. Nós temos outras ideias também de incentivo aos PCDs de aumento da porcentagem do ingresso no mercado de trabalho e outras tantos projetos, mas que ainda estão na fase embrionária, na fase de discussões.

ET — Nas próximas eleições o senhor deve vir como candidato a vereador novamente? Já está sendo realizada alguma preparação para uma futura candidatura?

Caio André — Sim. Nós não paramos de trabalhar em nenhum minuto, desde quando ainda estávamos em campanha para essa legislatura. Eu fui candidato também a deputado estadual. Eu costumo dizer que estou em campanha constante porque o trabalho não para, mesmo agora no recesso nós estamos todos os dias nas ruas, atendendo aqui no gabinete, atendendo pessoas, os anseios da população nas ruas e espero que o trabalho seja reconhecido. E nós temos também um planejamento para a reeleição.

