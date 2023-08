Idosa ficou em estado de choque após as agressões

Manaus (AM) – Um lutador, identificado apenas como “Juscelino”, foi preso na noite de terça-feira (1), após espancar a própria mãe, uma idosa. O crime aconteceu na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Os vizinhos escutaram os gritos de socorro da idosa e ao chegarem na residência da vítima, viram o filho a agredindo.

Ainda de acordo com as testemunhas, o lutador estava em surto, sob efeito de drogas. Após receber os socos do próprio filho, a idosa ficou em estado de choque.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o homem resistindo à prisão, e em certo momento, um vizinho comenta: “Isso é droga, ele vive drogado”.

O lutador foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI). Não há informações sobre o estado de saúde da idosa.

Leia mais

Idosa é agredida com cabo de vassoura pela neta em Manaus

Idosa dorme três dias ao lado de marido morto e diz que não percebeu

Sobrinho que maltratou idosa é preso pela terceira vez em Manaus