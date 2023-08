França decreta pandemia causada por nova subvariante da ômicron

A França enfrenta uma nova epidemia de Covid-19 em meio às temperaturas do verão europeu. As infecções são provocadas por uma subvariante da ômicron, cepa EG.5.1, denominada Éris, que está se propagando em países do oeste da Europa, nos Estados Unidos e na Ásia.

A OMS afirma estar monitorando este novo subtipo do coronavírus, que provoca febre alta, dor de garganta, tosse, dores musculares e cansaço.

Em comunicado a organização afirma:

“Com base nas evidências disponíveis, o risco à saúde pública representado pela EG.5 é avaliado como baixo ao nível global”, disse a agência da ONU. “Embora tenha mostrado maior prevalência, vantagem de crescimento e propriedades de escape imunológico, não houve nenhuma alteração relatada na gravidade da doença até o momento”, acrescentou a OMS, em comunicado.

A variante foi classificada como”variante de interesse” uma nova cepa da covid-19 conhecida como EG.5 ou Eris. O risco à saúde foi considerado baixo pelo painel de especialistas. Associada a uma subvariante da ômicron — a XBB 1.9.2. —, a Eris cresceu na prevalência globalmente, em especial nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China. Ainda não há registro dela no Brasil.

FRANÇA EM ALERTA

Os primeiros indícios da nova epidemia de Covid-19 surgiram depois das Festas de Bayonne, no País Basco francês (sudoeste do país). A festa tradicional atraiu mais de 1,3 milhão de pessoas no início de agosto. Durante o evento, as farmácias e consultórios médicos registraram um aumento da procura de pacientes com sintomas gripais.

De acordo com a Saúde Pública da França (Santé Publique France) existem suspeitas de que a nova subvariante da ômicron seja mais contagiosa do que suas antecessoras. As regiões do país com o maior número de casos positivos são País do Loire (+210%), seguido pela Normandia (+71%).

*Com informações do site rFi

