Prefeitura oferta imunizante contra a Covid-19 em 74 pontos esta semana

As unidades funcionam no horário regular, das 8h às 17h, e também nas de horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus prossegue com a missão de fortalecer a cobertura vacinal contra a Covid-19, disponibilizando 74 pontos de vacinação esta semana em todas as zonas geográficas da capital. Para facilitar o acesso ao imunizante, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém a oferta dos imunizantes nas unidades que funcionam no horário regular, das 8h às 17h, e também nas de horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

A população pode se informar sobre os endereços e horários de funcionamento por meio do link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, enfatiza que o cenário epidemiológico da Covid-19 está sob controle, graças ao esforço da prefeitura e à colaboração da população.

“Desde que a vacina começou a ser ofertada em janeiro de 2021, a Semsa vem se empenhando para facilitar cada vez mais o acesso às vacinas contra a Covid-19. Estamos em uma fase muito tranquila e esse cenário é resultado da vacinação, por isso precisamos prosseguir com a tarefa de tomar as doses de reforço” , aconselha.

Foto: Divulgação / Semsa

Os 74 pontos de vacinação da rede municipal de saúde são direcionados para a população a partir de 12 anos de idade. Mas a vacinação de crianças e bebês está sendo ofertada em unidades específicas, sendo que 14 são para imunização de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 direcionadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

A população pode verificar sua situação vacinal na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), clicando na aba “Consultar minhas doses” e digitando o número do CPF em seguida.

Para ter acesso à primeira, segunda e às doses de reforço, conforme o esquema vacinal individual e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, a população precisa apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Manaus oferta 423 vagas de emprego nesta segunda-feira (07)

Palestra da prefeitura movimenta público para conhecer o ‘Vivendo o Nosso Centro’

Prefeitura divulga resultado de avaliação de títulos no processo seletivo de vacinadores