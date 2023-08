Tufão Lan atinge oeste do Japão e deixa pelo menos 26 pessoas feridas

Shionomisaki (JP) – Avisos de evacuação foram emitidos para mais de 237.000 pessoas em 11 províncias do Japão quando o tufão Lan atingiu o oeste do país nesta terça-feira (15), de acordo com a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do Japão.

O tufão atingiu a costa perto de Shionomisaki, na prefeitura de Wakayama, no Japão, por volta das 5h, horário local, na manhã de terça-feira, com ventos de quase 160 quilômetros por hora, equivalentes a um furacão de categoria 2.

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas em cinco províncias do oeste do Japão, de acordo com a emissora pública japonesa NHK, citando policiais e bombeiros.

Em duas cidades nas províncias de Tottori e Okayama, as chuvas em algumas horas na terça-feira excederam a média de todo o mês de agosto. A cidade de Tottori registrou 483 milímetros de chuva e a cidade de Kagamino em Okayama registrou 461,5 milímetros, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

A forte tempestade causou quedas de energia em dezenas de milhares de residências, acrescentou a NHK.

Todos os voos comerciais dos aeroportos de Kansai, Chubu e Nagoya estão suspensos neste dia, com mais de 950 cancelados em todo o país, disse um porta-voz do Ministério de Terras, Infraestrutura e Turismo do Japão à CNN.

O porta-voz disse que todos os voos da Japan Airlines e All Nippon Airlines (ANA) foram suspensos.

O tufão Lan segue o tufão Khanun, que atingiu o sudoeste do Japão com vento e chuva no início deste mês.

Como muitos outros países asiáticos, o Japão tem enfrentado um clima extremo mortal neste verão. Em julho, fortes chuvas no sudoeste do país causaram inundações e deslizamentos de terra que deixaram pelo menos seis mortos. No mesmo mês, o Japão experimentou intensas ondas de calor, com temperaturas acima de 39 graus Celsius em alguns lugares.

Os cientistas estão certos de que o aquecimento global causado pelo homem aumentará a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos.

*Com informações da CNN

