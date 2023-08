Restos mortais de 13 pessoas são encontrados em freezers no México

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso

A polícia mexicana encontrou restos mortais de ao menos 13 pessoas em pacotes guardados em freezers no estado de Veracruz, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (14). As embalagens com os corpos estavam em duas residências na cidade de Poza Rica.

Segundo a promotora de Veracruz, Verónica Hernández, seis pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no caso. A principal hipótese é de que os cadáveres sejam de pessoas que desapareceram após confronto entre grupos criminosos da região.

Hernández não apresentou mais detalhes sobre a investigação, mas declarou que “não se pode falar de um número específico [de mortos], mas é provável que esse número mude”.

Os investigadores afirmaram à mídia local que os refrigeradores estavam repletos de restos humanos em estado avançado de decomposição. Além disso, relataram que a residência tinha um “cheiro insuportável”.

A violência tem avançado no norte do estado. No último mês, foram registrados vários tiroteios em bares. Além disso, corpos mutilados foram encontrados em Poza Rica, Tihuatlán e Papantla.

A economia de Veracruz é impulsionada, principalmente, pela exploração de petróleo em alto mar. Contudo, os moradores da região sofrem com o aumento do tráfico humano e de drogas.

*Com informações do Metrópoles

