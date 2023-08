Brasileiro feminino: CBF divulga datas e horários dos jogos das semifinais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (15), os locais e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. As partidas de ida serão em 27 de agosto, enquanto os confrontos de volta serão realizados em 3 de setembro.

Na ida, o Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro a partir das 10h30 (horário de Brasília) de 27 de agosto. No mesmo dia e horário o São Paulo mede forças com a Ferroviária no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Tudo definido! ✅



Confira as informações dos quatro jogos das #SemisBrFem! Falta pouco pra bola rolar… ⚽️ pic.twitter.com/NzkfuOv6j8 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 15, 2023

Uma semana depois, em 3 de agosto, as Brabas do Timão recebem a Sereias da Vila no Parque São Jorge, em São Paulo, a partir das 10h30. No mesmo dia e horário as Guerreiras Grenás enfrentam o São Paulo na Fonte Luminosa, em Araraquara.

