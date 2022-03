“Índios já são quase como nós”, diz Bolsonaro ao defender mineração

Brasília (DF) – Ao defender o projeto de lei que autoriza a mineração em terras indígenas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (11), que os indígenas “praticamente já são quase como nós”. A declaração ocorre dias após Bolsonaro dizer, em cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que as mulheres estão “praticamente integradas à sociedade”.

Bolsonaro participava de cerimônia no Palácio do Planalto para lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, quando tocou no assunto.

“Deixo bem claro: não é apenas embaixo de reservas indígenas, coincidentemente ou não, que existem essas reservas minerais. Existem também fora das mesmas. Mas devemos abrir espaço para, cada vez mais, integrar os nossos irmãos indígenas à nossa sociedade”, disse Bolsonaro.

“Nas minhas viagens pelo Brasil, em especial quando pouso em uma aldeia indígena, a repercussão é excelente perante eles. Eles praticamente já são quase como nós. Querem se integrar, querem produzir na sua terra, querem fazer na sua terra o que o irmão fazendeiro faz ali do lado”, concluiu.

Segundo Bolsonaro, o projeto em debate no Congresso “nada mais é que a regulamentação de dois artigos da Constituição”. “Ninguém está inventando nada. Artigos 176 e 231. Então, estamos cumprindo a nossa Constituição. Quem, porventura, fala o contrário está desinformado ou quer tumultuar o ambiente”, criticou.

*Com informações do Metrópoles

