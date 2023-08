Samsung apresenta projetos de PD&I expandidos pela Amazônia Ocidental à Suframa

Mais de duas mil pessoas trabalham com PD&I no ecossistema e mais de mil bolsas são disponibilizadas para professores e alunos

Manaus (AM) – Amazonas, Acre e Rondônia, além do município de Parintins (a 370 quilômetros de Manaus), são as localidades contempladas pelos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), aplicados na Amazônia Ocidental pela Samsung, em parceria com instituições públicas.

O processo de expansão da empresa começou em 2021 e, nesta quarta-feira (23), foi apresentado ao superintendente Bosco Saraiva e ao superintendente adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Autarquia, Valdenir Vieira, durante visita técnica realizada no escritório do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung (SRBR) em Manaus.

O empreendimento foi inaugurado no início deste ano e funciona numa área de 550 metros quadrados, localizada no Condomínio Soberane Live, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital amazonense.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. começou a produzir bens de informática em 1998. Em Manaus, a fabricação de celulares e tablets teve início em 2011 e 2012, respectivamente. Os investimentos em PD&I nas universidades se intensificaram a partir de 2013, resultando em projetos no Amazonas, sendo executados por diversas instituições como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – inclusive em Parintins – e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

No Acre, a parceria é com a Ufac, e em Rondônia, com a Unir.

De acordo com dados registrados até julho deste ano pela Samsung, mais de duas mil pessoas trabalham com PD&I no ecossistema, mais de mil bolsas são disponibilizadas para professores e alunos, 16 startups graduadas, 25 instituições parceiras e 504 publicações, entre outros números.

Bosco Saraiva e equipe técnica foram recebidos pelo diretor da Controladoria da Samsung/SRBR, Tar Hoon Cha; o diretor de PD&I, Fernando Campos Arruda; o gerente de PD&I e Relacionamento, Marcos Lima de Souza; a gerente sênior de Controladoria, Regina Lee; e o gerente sênior de PD&I, Eteocles Silva.

Atualmente, o SRBR conta com nove salas, 48 colaboradores e seis estagiários.

O superintendente destacou os investimentos realizados pela empresa e ressaltou que, a importância de incluir outros estados no processo, traria um grande impacto no ecossistema de inovação da região.

“O que eu peço a vocês é que possam incluir os demais estados que também fazem parte da área de atuação da Suframa, que são o Amapá e Roraima. O meu interesse é que a Samsung cresça, dobre a produção da equipe, com aquilo que é fabricado aqui, com o selo da Amazônia”, sugeriu Bosco Saraiva.

Exportação

Outro ponto destacado na visita é a preocupação quanto à próxima vazante dos rios e, consequentemente, às dificuldades que a situação trará para as indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM), no que se refere à entrada e saída das mercadorias.

“Já demos início às tratativas com países como Peru, Equador e Bolívia, para possibilitar as exportações. A estiagem deve ser a maior desde 2020 e, se a gente tivesse o porto de Tabatinga em funcionamento, entraríamos pelo Pacífico com as mercadorias”, salientou o superintendente.

Jornada

A visita foi encerrada com a Suframa convidando a Samsung a participar da próxima Jornada de Integração Regional, que ocorre em setembro no Acre, e da segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (Fespim), marcado para novembro, em Brasília.

