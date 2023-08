Veja o horóscopo para todos os signos na semana de 28 de agosto a 3 de setembro

Confira o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco

Em plena virada de agosto para o mês de setembro, o astral chega com tudo, mostrando o que precisa ser vencido para que o novo possa ganhar espaço. Nesse embalo, a Lua Crescente ganha corpo, chegando à Lua Cheia na próxima quarta-feira (30), para jogar luz a temas como saúde – física e mental -, bem como ao esforço contínuo tão necessário para o cumprimento de metas e planos de longo prazo.

Logo na segunda-feira (28), o planeta Urano muda sua direção aparente, ficando retrógrado a partir da perspectiva do observador terrestre. Patrono da inovação social, esse planeta que, na metafísica astrológica, rege a ciência, a tecnologia e as transformações radicais, então, evocará uma revisão completa sobre a capacidade de transformação, individual e coletiva. E isso acontece sob a influência de outro aspecto de bastante impacto astrológico: a oposição formada entre o planeta Saturno – também retrógrado – e o Sol, nosso astro-rei.

Com Saturno atualmente passando pelo no signo de Peixes e o Sol em Virgem, esses dois astros tão ricos em simbolismo interagem de forma a iluminar ao máximo o gigante dos anéis, tornando todas as questões saturninas mais evidentes. Saturno mostra os temas sobre os quais é necessário investir mais tempo e energia, transformando estados de espírito. Por isso, vale notar os assuntos que se revelam desafiadores, buscando vencer medos e entraves psíquicos.

Nesse contexto tão mágico quanto emocional, a Lua Cheia desta semana é das mais sensíveis e importantes deste ano. No céu ao lado de Saturno, a rainha da noite estará na mesma longitude de Deneb Adige, a estrela Alfa da Constelação do Cisne. Representando o animal no qual Zeus, o deus dos deuses, se transformou para descer do Monte Olimpo e conquistar a mortal Leda, a Constelação do Cisne carrega o simbolismo do sopro divino. Inspirando o entendimento da complexidade humana e a compaixão em sua mais elevada manifestação, as estrelas dessa constelação são cheias de sensibilidade. Localizada na cauda do cisne, a alva e brilhante Deneb Adige confere força e talento extras para lidar com as dores e as fragilidades da alma, revelando caminhos para o enfrentamento de situações difíceis.

E ainda tem mais! No próximo domingo (03), o relacional planeta Vênus fica direto, depois de passar pelo período de retrogradação que marcou sua mudança de fase no céu. No signo de Leão, Vênus está tocando o tema não somente do amor próprio, mas especialmente das relações que permitem o exercício pleno das individualidades. Quer curar feridas, vencer obstáculos e encontrar o caminho para ser mais você, junto a quem você ama? Então, prepare-se: a semana que começa agora está tão reveladora quanto promissora!

Uma semana de muita luz e força para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 28 de agosto a 3 de setembro de 2023.

Áries

A semana promete muitas revelações e surpresas, ariano. Por isso, é fundamental que você busque entender a si mesmo, cuidando da sua mente e espírito. Procure dormir bem e preste atenção aos detalhes.

Touro

É hora de perceber melhor as pessoas à sua volta, dando prioridade para aqueles que agregam à sua vida, taurino. O céu favorece a sua vida social, mas é importante prezar pela qualidade e não pela quantidade.

Gêmeos

É hora de ter mais atitude e clareza sobre as suas relações, geminiano. Também é importante ter foco na carreira, vendo e revendo atitudes, contatos e pessoas importantes para o seu crescimento.

Câncer

O céu traz reflexão e muito aprendizado para você, canceriano. É hora de jogar luz às suas crenças pessoais, abrindo espaço para aprender com as pessoas à sua volta.

Leão

O astral está profundo e abre espaço para grandes mudanças, leonino. Por isso, é importante que você saiba o que precisa reter e o que deve ser deixado para trás. Inspire-se e siga em frente.

Virgem

Em mais uma semana de passagem do Sol pelo seu signo, você está mais sensível do que nunca, virginiano. Esteja aberto ao diálogo e não tenha medo de rever pontos de vista.

Libra

É preciso concentrar-se no dia a dia, libriano. Procure cuidar da sua agenda e rotina, dando espaço para o trabalho em equipe. Reúna as pessoas à sua volta e dê valor para quem o apoia nas empreitadas diárias.

Escorpião

Você está intenso e cheio de vontade de se expressar, escorpiano. Temas como a sedução e a sua relação com a sexualidade estão em alta, então não deixe de honrar os seus desejos.

Sagitário

Cuide do seu bem-estar compartilhando bons momentos em família, sagitariano. É hora de você ter foco nas suas questões internas e nas pessoas próximas.

Capricórnio

É hora de entender melhor as pessoas até para ter uma melhor compreensão de você mesmo, capricorniano. Esteja aberto ao diálogo, falando sobre seus medos e também expectativas para o futuro.

Aquário

É hora de se concentrar no que dá retorno, aquariano. É preciso usar bem o seu tempo e administrar melhor os seus recursos, o que inclui as finanças. Tenha mais disciplina.

Peixes

A sua intuição está aflorada e o astral promete momentos sensíveis e reveladores para você, pisciano. Perceba o que precisa ser vencido para que você consiga realizar os seus planos de longo prazo.

*Com informações do IstoÉ

Leia mais:

Faustão: hospital recebe órgão e apresentador passa por cirurgia de transplante de coração

Oito bairros irão ficar sem energia nesta segunda (28), em Manaus

Influenciadora expõe término de MC Cabelinho e Bella Campos após passar a noite com funkeiro