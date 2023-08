Influenciadora expõe término de MC Cabelinho e Bella Campos após passar a noite com funkeiro

O funkeiro se pronunciou sobre o suposto fim do relacionamento com a atriz

O romance de MC Cabelinho e Bella Campos virou um assunto muito falado nas redes sociais. Após assumirem o namoro durante as gravações da novela Vai na Fé, os famosos voltaram a ser assunto entre os internautas durante a tarde de hoje, domingo (27).

Após o Subcelebrities, famosa página de Fofoca do Instagram, afirmar que o cantor supostamente recebeu a visita de uma ex-ficante, muitos internautas cogitaram que ele e a atriz teriam terminado. A ex-ficante do cantor, ainda de acordo com a página do Instagram, seria uma moça com quem o funkeiro supostamente se relacionou há 5 anos.

Ao ser questionado sobre o assunto pela equipe do Subcelebrities, Cabelinho teria se mostrado bastante surpreso com as afirmações de um suposto encontro com a loira. “Quem está falando isso, Cara? Vou entrar em contato com a minha produção aqui”, teria dito ele, falando sobre o assunto.

🚨AGORA: O perfil ‘subcelebrities’ descobriu que a ficante antiga de MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, trata-se da estudante de direito Duda Mehdef.



Ela disse para o perfil que essa não foi a primeira vez que ficou com o cantor e que já o conheço há mais de 5 anos.



Duda… pic.twitter.com/l6N6tRJ5PO — CHOQUEI (@choquei) August 27, 2023

Na sequência, segundo divulgou o perfil Subcelebrities, o cantor teria sido questionado sobre o suposto fim do relacionamento com a atriz. Entretanto, o funkeiro teria visualizado a mensagem, mas supostamente optou por não respondê-la, deixando uma dúvida no ar.

Bella Campos homenageia MC Cabelinho em tatuagem

Bella Campos foi uma das convidadas do primeiro desfile da marca de roupas de Marina Ruy Barbosa, que aconteceu no início do mês, no Rio de Janeiro. Ao postar seu look para o evento, a atriz deixou à mostra a tatuagem que fez para o amado.

A artista desenhou ne pele Victor Hugo, nome de batismo do funkeiro intérprete de “Valho Nada”. “Te amo”, afirmou MC Cabelinho ao comentar a postagem da namorada, que também foi seu par em “Vai na Fé”.

*Com informações do Purepeople e Bola Vip Brasil

