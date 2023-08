Servidores da SSP-AM são alvos de operação da Polícia Federal em Manaus

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou a “Operação Comboio”, visando membros da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na manhã desta terça-feira (29), em Manaus.

O objetivo da operação é investigar possíveis irregularidades na SSP-AM. As ações estão ocorrendo simultaneamente em dois municípios do Amazonas e no estado de São Paulo, com apoio do GAECO-MPSP.

As equipes realizaram buscas tanto nas dependências da sede da SSP-AM quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta. A ação está em andamento e visa reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

Por meio de nota, o Governo do Amazonas informou que não compactua com desvio de conduta de servidores alvos da Operação e que providências serão tomadas.

Em nota a Secretaria de Comunicação afirma que está acompanhando de perto a operação e não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta dos seus servidores.

Veja nota na íntegra

O Governo do Amazonas informa que está acompanhando os trabalhos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado e Polícia Federal e está colaborando com as investigações. O Governo do Estado reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta dos seus servidores e que todas as providências necessárias serão tomadas.

Leia mais

Polícia Federal apura tráfico internacional de mulheres